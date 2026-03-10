Filtran primeras imágenes de Miley Cyrus en su regreso como “Hannah Montana”, a 20 años de que estrenó la serie

Han pasado casi 20 años desde que el mundo vio por primera vez "Hannah Montana", la serie que llevó a Miley Cyrus al estrellato y marcó a una generación entera. En conmemoración de este gran hit de Disney habrá un nuevo especial televisivo que contará con la participación de la actriz y cantante. Ahora, las primeras imágenes han sido filtradas por fans.

Diversas cuentas de fans de Miley Cyrus están compartiendo un teaser de 12 segundos que muestra cómo se verá el "Hannah Montana 20th Anniversary Special", donde la intérprete vuelve a usar su peluca rubia y es parte de un programa lleno de nostalgia. Este material se transmitió en televisión de manera limitada, pero ahora está siendo visto a nivel internacional gracias a las redes sociales.

HANNAH MONTANA 20TH ANNIVERSARY. FIRST TEASER 💜💛 pic.twitter.com/teSgBPuUjv — Hannah Updates (@MileyUpdates) March 10, 2026

En el video se aprecia a Miley visitando uno de los icónicos sets, siendo entrevistada por la presentadora Alex Cooper (del podcast "Call Her Daddy") y conviviendo con Billy Ray Cyrus, su padre en la vida real y en la serie.

De qué tratará el "Hannah Montana 20th Anniversary Special"

El "Hannah Montana 20th Anniversary Special" será un programa especial en celebración de la serie sobre una adolescente que lleva una doble vida como estudiante "normal" y como celebridad pop. Miley Cyrus tendrá una entrevista a profundidad con Alex Cooper, donde hablarán sobre la creación del personaje, los rodajes y el impacto que la serie tuvo en la cultura pop.

Podrás volver a ver sets emblemáticos de la serie, como la sala de la familia "Stewart" y el clóset de Miley.

Cuándo y dónde ver el "Hannah Montana 20th Anniversary Special"

Este programa especial, grabado con una audiencia de fans, estará disponible a partir del 24 de marzo en Disney+. Cabe mencionar que se estrenará justo el día en que se cumplen 20 años del estreno de la serie en Disney Channel.

Miley Cyrus se reúne con su padre, Billy Ray Cyrus

Tras la difusión del teaser del especial por el 20 aniversario de "Hannah Montana", está llamando la atención la presencia de Billy Ray Cyrus. Miley Cyrus y su padre pasaron varios años distanciados, pero retomaron su relación en septiembre de 2025 a partir de que ella le dedicó una canción llamada "Secrets" a manera de "ofrenda de paz".

