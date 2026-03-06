Ahorra más del 60%: Disney lanza oferta relámpago para ver “Zootopia 2” y “Daredevil”

En un movimiento estratégico para impulsar con fuerza sus números del primer trimestre de 2026, Disney lanzó un descuento masivo que redefine la competencia del streaming. La compañía redujo el costo de su popular paquete Disney+/Hulu (con publicidad) de los $12.99 dólares habituales a tan solo $4.99 dólares al mes durante un período de tres meses.

¿Cómo aprovechar la oferta de Disney+ y Hulu?

Vigencia: La oferta está activa únicamente del 5 al 24 de marzo de 2026.

Elegibilidad: Es válida tanto para suscriptores nuevos como para antiguos que cumplan con los requisitos de reactivación.

Condición importante: Se trata del plan con anuncios. Es vital recordar que, al finalizar los tres meses de promoción, la suscripción se renovará automáticamente al precio vigente en ese momento (que actualmente se sitúa en los $12.99).

Zootopia 2, nominada a Mejor Película en los Premios Oscar 2026|Crédito: Disney

¿Qué estrenos hay en marzo?

Quienes se registren durante estos días tendrán acceso inmediato a lanzamientos inminentes y esperados:

“Zootopia 2”: La esperada secuela animada llega a la pantalla el 11 de marzo.

“Daredevil: Born Again” (T2): El regreso triunfal del héroe de Marvel está programado para el 24 de marzo.

“The Secret Lives of Mormon Wives” (T4): El polémico reality estrena temporada el 12 de marzo a través de Hulu.

Catálogo extendido en Hulu: La suscripción también incluye producciones de alto perfil como "Predator: Badlands", además de las nuevas temporadas de éxitos como "Paradise" y "Tell Me Lies".

Fusión de Disney+ y Hulu

Este descuento masivo no es casualidad; llega en un año de transición crítica para la empresa. Disney espera culminar la fusión de Hulu por completo dentro de la aplicación de Disney+ durante el transcurso de este 2026. Aunque en Estados Unidos seguirán existiendo opciones de planes independientes para quienes así lo prefieran, la tendencia es hacia una plataforma única y robusta.

A pesar de que la compañía ha dejado de informar públicamente el número exacto de suscriptores para enfocarse en la rentabilidad, sus ingresos operativos se dispararon un 72% en el último trimestre, demostrando que el streaming se ha consolidado como el motor financiero principal de la Casa del Ratón.

