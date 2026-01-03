¡De estreno! Lo que debes saber de la nueva serie animada del Chapulín Colorado

El Chapulín Colorado llega nuevamente a las pantallas con una nueva serie animada, la cual ya se encuentra disponible por la plataforma de HBO Max con “Los Colorado”, donde se muestra al superhéroe mexicano en otra faceta, pues combatirá a los villanos al lado de su familia: su esposa y 2 hijos. Eugenio Derbez aparece en un video de MrBeast y compite por un millón de dólares.

“Los Colorado” es una nueva propuesta que fue trabajada por Huevocartoon junto a Warner Bros. Discovery y Grupo Chespirito, que buscarán llegar a nuevas generaciones con la serie, pues cabe recordar que ya hay una en el mercado, la cual se estrenó en 2015 y solo tuvo 3 temporadas. En cambio, Los Simpson llevan 36 años al aire y recientemente estrenaron un capítulo con Los Tigres del Norte y el actor de doblaje Humberto Vélez .

La nueva serie del superhéroe mexicano ya se encuentra disponible en plataformas digitales.|@toomatchtv

La serie ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming y cuenta por el momento con 5 capítulos de 23 minutos cada uno, los cuales se estrenarán cada jueves hasta el mes de marzo, que es cuando está presupuestado el fin de la Temporada.

“El Chapulín Colorado y su ocurrente familia enfrentan villanos y rutinas, demostrando que la risa y la bondad también salvan el día”, se lee en la descripción de la serie animada que se estrenó este 1 de enero.

El nuevo concepto de El Chapulín Colorado

En esta nueva propuesta, los creadores muestran a un Chapulín Colorado enamorado de su esposa y su familia, dejando atrás al conquistador de los años 70´s. El superhéroe mexicano está sumamente enamorado de su esposa Susana, quienes tiene 2 pequeños de nombre Lina y Bobby, además de la abuela Doña Luisa.

La trama de la serie será en Ciudad Caótica y, pese a que es un concepto nuevo en el que los creadores buscan no repetir historias, el superhéroe seguirá utilizando su chipote chillón, las pastillas de chiquitolina y la chicharra paralizadora, y lo mejor de todo, aún es “más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón y más noble que una lechuga”.