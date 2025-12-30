Qué tiene que ver el INAH y Los Tigres del Norte en el último capítulo de ‘Los Simpson': esto pasó realmente

Los Simpson lo volvieron a hacer, pues en su último episodio resaltaron la cultura mexicana e inmortalizaron a 2 grandes personajes del país, tanto del doblaje como del cine. Asimismo, por primera vez hizo su aparición Los Tigres del Norte, que colaboraron con una canción inédita titulada “El Corrido de Pedro y Homero” y hasta el INAH. Estos son los artistas que han aparecido en la serie más longeva .

La Familia Amarilla ha tenido un gran lazo con México, pues en varios capítulos han aparecido grandes artistas con sangre azteca, premoniciones de la Selección Nacional y hasta hay un personaje basado en El Chapulín Colorado. Pero lo que muy pocos se percataron de ello es que apareció el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en los créditos del episodio.

El INAH apareció en los créditos por darle permiso a la serie de ilustrar la Pirámide del Sol|Captura de pantalla

Los Simpson agradecieron a la dependencia mexicana por otorgarles el permiso e ilustrar la Pirámide del Sol y la Piedra del Sol, que se ubican en la zona arqueológica de Teotihuacán, pues es Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1987. “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Cultura, México”, se lee en los créditos.

¿De qué trata el nuevo episodio de Los Simpson?

Los Simpson estrenaron el capítulo “¡The Fall Guy-Yi-Yi!” el domingo 28 de diciembre por la cadena de televisión FOX, aunque solamente para Estados Unidos. En ese episodio El Hombre Abeja contrata a Homero como un doble para realizar las escenas más peligrosas en un programa de TV, pero surge una enemistad debido al ego de cada uno.

Lo más destacable del episodio es que aparecen varios artistas mexicanos. El primero de ellos fue el cineasta Alejandro González Iñárritu y Humberto Vélez, quien por más de 30 años le ha dado voz a Homero para el mercado latino. Cabe destacar que también protagonizó a El Hombre Abeja en inglés.

Los Tigres del Norte también hicieron su aparición al final del episodio al interpretar una canción inédita llamada “El Corrido de Pedro y Homero”, quedando inmortalizados en la serie amarilla que lleva al aire más de 36 años.