5 veces en las que Magnum y Higgins nos han hecho suspirar de amor.

El reebot de la famosa serie de los 80, “Magnum PI” llegó con algunos cambios importantes, entre ellos el papel de Higgins quien para esta versión es mujer, interpretada por la actriz Perdita Weeks.

Juliet Higgins además de inteligente y audaz, es muuuy guapa, virtudes a las que ni el mismísimo Thomas Magnum se ha podido resistir, y aunque ambos no lo reconocen, entre ellos hay una gran tensión amorosa, tal como lo hemos visto en varias escenas.

- El icónico momento de las escaleras.

Cómo no enamorarse de la forma en que Magnum mira a Higgins, mientras ella baja de las escaleras enfundada en un vestido negro con el que luce hermosísima.

- Thomas, Juliet, el Ferrari rojo y el atardecer…

Cualquier escena que involucre a estos cuatro personajes es emocionante, pero cuando los protagonistas comparten miraditas, de inmediato nos olvidamos que es una serie de acción.

- La corbata

La escena en la que Higgins le esta arreglando la corbata a Magnum y la aprieta con fuerza mientras él la mira fijamente, nos derritió por completo. ¿Qué clase de 50 sombras es esta?

- Fuera ropa

Nunca olvidaremos el capítulo donde Magnum se quita la camisa frente a Juliet presumiendo su abdomen de acero. Todos hubiéramos puesto la misma cara que Higgins.

- La boda

Magnum no pudo evitar impresionarse al ver a Higgins vestida de novia, su mirada gritaba: “¡Cásate conmigo!”

Estas escenas han convertido a Magnum y Higgins en una de nuestras parejas favoritas de la televisión. ¿Tú también eres #TeamMaggins?

No te pierdas Magnum PI en la pantalla de Azteca 7.