FOTOS | Momentos inolvidables de la relación de Booth y Brennan en Bones.

La relación de Brennan y Booth ha tenido toda clase de momentos buenos y malos, y a pesar de eso, su amor nos deja la idea de que trabajar con la persona que amas es una de las mejores ideas que puedes tener en el mundo.

Lo cierto es que en las buenas y en las malas, Booth y Brennan siempre tienen algo bueno para compartir como pareja, y de vez en cuando, eso hace que olvidemos que “Bones”, es una serie que aborda una intensa trama criminalista, y no una dulce historia de comedia romántica.

Aquí tenemos un recuento de los mejores momentos de la relación entre Temperance y Sleeley.

El día que Brennan puso un muérdago en la oficina para conseguir la ayuda de Caroline en un caso, y le pidió a Booth que siguieran la tradición de besarse bajo el ornamento, en este punto de la historia todavía no eran ni siquiera novios, y la química de la pareja no sólo sorprendió a la fiscal del distrito de Washington, sino que nos dejó a todos con la boca abierta.

La primera vez que Booth se le declaró a huesos, y le pidió que cediera al amor para seguir trabajando juntos, sinceramente fue uno de los mejores discursos de amor que han salido de la boca de Seeley, a pesar de todas las reglas del FBI y demás corporaciones que influyen en su trabajo juntos. ¡Aaaaawww, qué romántico!

Te recomendamos ver: FOTOS | La realidad supera la ficción, y así surgió esta pareja en Bones.

Brennan es una persona bastante racional, y mientras hay evidencia que analizar, ella es capaz de desnudar a Booth en el laboratorio, nada sensual, todo profesional.

Sin una relación romántica de por medio, Huesos decidió tener un bebé con Booth, y la noticia no sorprendió del todo a sus compañeros, pero a él no le pareció tan normal que le solicitara una donación para convertirse en mamá.

El secreto de la feliz noticia de que se convertirían en padres, nos mostró otro nivel de la complicidad que tiene esta hermosa pareja, ya que, a pesar de todos los cuidados del embarazo, intentaron mantener la noticia reservada para ellos.

La vez que Booth terminó en el hospital entre la vida y la muerte por tomar una bala que estaba destinada para Brennan, y que, Huesos le prohibió morir, no sin antes decirle lo que verdaderamente piensa sobre su valentía, y su valor. Nos quedó claro a todos que él está dispuesto a morir por ella, y que ella, no podría vivir sin él.

Hemos sabido desde el comienzo, que Brennan es quien lleva las riendas de la relación, y no fue sorprendente para nadie, que fuera ella quien hiciera la propuesta de matrimonio. ¡Ese tierno momento fue sellado con un beso de amor verdadero que le enchina la piel a cualquiera!

La boda, sus hijos, el trabajo juntos, las despedidas, los reencuentros, existen infinidad de momentos en los que Booth y Huesos nos han hecho suspirar en “Bones”.

No te pierdas “Bones” de lunes a jueves en la pantalla de Azteca 7.