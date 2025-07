Severance arrasa en los Emmy 2025: ¿de qué trata la serie y por qué ha sido tan aclamada?

Severance acaba de ser coronada como la serie con más nominaciones en los Emmy 2025, teniendo un total de 27 menciones en diferentes categorías de la edición de este año. El 18 de febrero del 2022 fue cuando se estrenó Severance en su primera temporada, esta serie es exclusiva de la plataforma de Apple TV y desde su lanzamiento ha dado mucho de qué hablar, siendo hasta ahora considerada una de las series éxito de la plataforma.

Lista completa de nominados a los Emmy 2025

¿De qué trata Severance?

En Severance conocemos a Mark, un trabajador que lidera un equipo de oficinistas. Hasta aquí parece ser una trama bastante sencilla, pero no termina ahí, pues estos trabajadores, quienes están contratados por una empresa llamada Lumon, fueron intervenidos quirúrgicamente para separar sus vidas personales de sus vidas laborales, lo que quiere decir que: cuando están en el trabajo, no tienen acceso a sus recuerdos del mundo exterior. Y cuando están fuera del trabajo, no recuerdan nada de lo que hacen dentro de la oficina.

En un mundo que se vendía como ideal las cosas comienzan a resquebrajarse cuando los “intus”, quienes son los que trabajan en Lumon, empiezan a preguntarse por qué no tienen una vida más allá de la oficina, pues ahí es donde empiezan a cuestionar el sistema en el que están inmersos. Poco a poco, se desata una trama inquietante que revela los secretos oscuros de Lumon y plantea preguntas filosóficas sobre la identidad, el libre albedrío y la ética laboral.

Severance: el reparto y sus personajes

Con un elenco multipremiado Severance cuenta con el siguiente reparto:



Adam Scott es Mark

Britt Lower es Helly

Patricia Arquette es Harmony Cobel

Tramell Tillman es Milchik

Zach Derry es Dylan

Jen Tullock es Devon

Michael Chernus es Ricken

Dichen Lachman es Ms. Casey

Sarah Block es Miss Huang

John Turturro es Irving

Christopher Walken es Burt

¿Por qué Severance ha sido tan aclamada?

Con apenas dos temporadas Severance se ha llevado muchos aplausos y seguidores fieles de la historia. Con una idea completamente original para el formato serie en televisión, Severance convierte su premisa al parecer simple en toda una metáfora sobre el equilibrio entre la vida personal y la laboral, en lo que termina siendo un thriller existencial con mucha intriga.

¿Cuáles fueron las nominaciones que recibió Severance en los Emmy 2025?

Con 27 nominaciones Severance salió nominada en las siguientes categorías: