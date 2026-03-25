Harry Potter, la serie: Así luce la nueva generación de personajes de la saga, desde Hermione Granger hasta Severus Snape
El primer trailer oficial de la serie de Harry Potter que prepara HBO Max nos acaba de dar los primeros vistazos oficiales de los ya entrañables personajes de la saga de J.K. Rowling, y no estamos nada decepcionados.
¡Paren todo! HBO Max ha soltado el primer trailer oficial de la serie de Harry Potter y todos estamos vueltos locos al haber visto por primera vez las nuevas versiones de los ya icónicos y entrañables personajes que muchos leímos y vimos en las películas hechas por Warner Bros. entre 2001 y 2011. Y ahora que dejamos atrás las interpretaciones de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, te presentamos los nuevos rostros y las caracterizaciones que veremos a partir de la Navidad de este 2026, de acuerdo a la fecha de estreno confirmada por la plataforma de streaming.
Así se ven los personajes en la serie de Harry Potter
Recordemos que cada temporada que entregará HBO Max se centrará en un solo libro, por lo que este primer vistazo se trata únicamente de lo que vimos y leímos en el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal.
Lox Pratt es Draco Malfoy
John Lithgow es Albus Dumbledore
Nick Frost es Hagrid
Dominic McLaughlin es Harry Potter
Arabella Stanton es Hermione Granger
Janet McTeer es Minerva McGonagall
Alastair Stout es Ron Weasley
Paapa Essiedu es Severus Snape
Daneil Rigby y Bel Powley son Vernon y Petunia Dursley
¿Cuántas temporadas habrá de la serie de Harry Potter?
De acuerdo a la información que se ha dado a conocer hasta el momento Harry Potter en su formato serie contará con exactamente 7 temporadas, adaptando una por una cada libro llegando así hasta el final con Las Reliquias de la Muerte. Se espera que esta adaptación sea completamente fiel a los libros ya que en las películas se omitieron ciertas historias y detalles que a muchos fans les gustaría poder ver.
Sin embargo se ha dado a conocer que no, no vamos a tener una temporada por año, pues de acuerdo a la producción eso es muy complicado por el nivel de detalle y calidad que quieren traernos a la pantalla, por lo que muchos especulan en redes sociales que probablemente sea una serie que dure alrededor de 14 años.
Las reacciones hasta el momento de este primer vistazo oficial de la serie son bastante positivas, aunque a varios usuarios les preocupa el tiempo que tardarán en entregarnos temporadas, algo que definitivamente no nos quita la emoción de ver nuevamente la historia del niño que vivió ahora en el formato de serie.