Harry Potter, la serie: Así luce la nueva generación de personajes de la saga, desde Hermione Granger hasta Severus Snape

¡Paren todo! HBO Max ha soltado el primer trailer oficial de la serie de Harry Potter y todos estamos vueltos locos al haber visto por primera vez las nuevas versiones de los ya icónicos y entrañables personajes que muchos leímos y vimos en las películas hechas por Warner Bros. entre 2001 y 2011. Y ahora que dejamos atrás las interpretaciones de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, te presentamos los nuevos rostros y las caracterizaciones que veremos a partir de la Navidad de este 2026, de acuerdo a la fecha de estreno confirmada por la plataforma de streaming.

Así se ven los personajes en la serie de Harry Potter

Recordemos que cada temporada que entregará HBO Max se centrará en un solo libro, por lo que este primer vistazo se trata únicamente de lo que vimos y leímos en el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Lox Pratt es Draco Malfoy

|Crédito: Warner Bros.

John Lithgow es Albus Dumbledore

|Crédito: Warner Bros.

Nick Frost es Hagrid

|Crédito: Warner Bros.

Dominic McLaughlin es Harry Potter

|Crédito: Warner Bros.

Arabella Stanton es Hermione Granger

|Crédito: Warner Bros.

Janet McTeer es Minerva McGonagall

|Crédito: Warner Bros.

Alastair Stout es Ron Weasley

|Crédito: Warner Bros.

Paapa Essiedu es Severus Snape

|Crédito: Warner Bros.

Daneil Rigby y Bel Powley son Vernon y Petunia Dursley

|Crédito: Warner Bros.

¿Cuántas temporadas habrá de la serie de Harry Potter?

De acuerdo a la información que se ha dado a conocer hasta el momento Harry Potter en su formato serie contará con exactamente 7 temporadas, adaptando una por una cada libro llegando así hasta el final con Las Reliquias de la Muerte. Se espera que esta adaptación sea completamente fiel a los libros ya que en las películas se omitieron ciertas historias y detalles que a muchos fans les gustaría poder ver.

Sin embargo se ha dado a conocer que no, no vamos a tener una temporada por año, pues de acuerdo a la producción eso es muy complicado por el nivel de detalle y calidad que quieren traernos a la pantalla, por lo que muchos especulan en redes sociales que probablemente sea una serie que dure alrededor de 14 años.

Las reacciones hasta el momento de este primer vistazo oficial de la serie son bastante positivas, aunque a varios usuarios les preocupa el tiempo que tardarán en entregarnos temporadas, algo que definitivamente no nos quita la emoción de ver nuevamente la historia del niño que vivió ahora en el formato de serie.