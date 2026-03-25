Revelan NUEVOS detalles de la serie de Harry Potter: ¿Habrá una temporada por año?

Buenas noticias para los fans de Harry Potter: en las próximas horas, se dará a conocer el primer avance oficial del proyecto, luego de que saliera a la luz la primera imagen de Dominic McLaughlin como el Niño que Vivió. Mientras esto sucede, Casey Bloys, CEO de HBO, ha revelado nuevos detalles sobre la serie, asegurando que el plan de lanzamiento original ya no es viable, por lo que no se lanzará una temporada por año.

Según reveló Casey, a nivel producción, cada temporada requiere de efectos visuales complejos, por lo que no es posible tenerlas listas anualmente. “Para algunas de las series más importantes, como Harry Potter, House of the Dragon o The Last of Us, series que construyen mundos enormes, sería genial tenerlas anualmente. Pero desde el punto de vista de la producción, simplemente no es posible”, asegura el CEO.

¿Cuánto durará la serie de Harry Potter?

Dicho esto, el cronograma de lanzamiento ahora es más extenso. No obstante, HBO aún tiene la intención de lanzar una temporada por cada uno de los siete libros, por lo que el proyecto se extenderá a lo largo de una década, con la última temporada de la serie estrenándose en 2027.

Según Variety, las grabaciones de la primera temporada se extenderán a lo largo de la primavera del presente año. Posteriormente, se realizará un breve descanso para que el cast regrese a filmar una segunda temporada. Bajo esta línea, es probable que las primeras temporadas tengan una producción más rápida, mientras que la entregas posteriores podrían tomar más tiempo debido a la complejidad y tono de la historia.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

Si bien no hay una fecha de estreno confirmada, todo parece indicar que los primeros episodios podrían salir a la luz a principios de 2027; ya sea entre enero y abril, según señaló Bloys.

¿Quiénes salen en la serie de Harry Potter? Así es el elenco

A continuación, te compartimos el elenco de la nueva serie de Harry Potter para HBO:

