¿Hoy, 7 de enero, sale el EPISODIO SECRETO de “Stranger Things? Fans encuentran nuevas “pistas” reveladas por Jamie Campbell Bower

El final de "Stranger Things", estrenado el 31 de diciembre de 2025, ha demostrado ser más que polémico para los fans de la serie. Tanto, que muchos de ellos han desarrollado una teoría sobre un supuesto episodio final secreto que todavía no vemos. Ahora, una aparición del actor Jamie Campbell Bower en The Tonight Show ha alimentado la teoría "Conformity Gate" con más "pistas".

¿Jamie Campbell Bower confirma la teoría "Conformity Gate"? Esto dicen algunos fans

En su participación emitida el 6 de enero del programa conducido por Jimmy Fallon, Jamie Campbell Bower estelarizó un sketch de comedia que, según usuarios de redes sociales, da pistas de la teoría "Conformity Gate". Es decir, la teoría de que hay un capítulo final secreto de "Stranger Things".

En el sketch, el actor dirige una clase de gimnasia de estilo ochentero con movimientos que recuerdan a la serie de ciencia ficción y, por momentos, el personaje de "Vecna" se le sale con algunas frases y un tono de voz serio. Con este tono de voz, de pronto Campbell Bower dice: "mañana comienza".

No queda completamente claro a qué se refiere el actor dentro del sketch, pero algunas personas lo interpretaron como que hoy, 7 de enero, los espectadores recibiremos una sorpresa.

En redes sociales también se está comentando que el video del sketch dura exactamente 1:07 segundos, lo cual sería una señal de que esperemos algo el 7 de enero.

Cuáles son las pistas de la teoría "Conformity Gate"

A partir de la decepción que muchos fans sintieron con el final de "Stranger Things" , han teorizado que el episodio estrenado el 31 de diciembre no fue el final real. Recordemos que en aquel capítulo no queda claro si "Eleven" sobrevivió a la explosión que destruyó el portal hacia el "Upside Down", entonces es decisión del espectador creerlo o no.

Según la teoría "Conformity Gate" , lo que vimos en el episodio final es una fantasía creada por el personaje de "Vecna" y todavía falta que nuestros protagonistas lo descubran.

Estas son algunas de las "pistas" que la gente ha encontrado.

