¿Quién murió en el último capítulo de “Stranger Things”? Esto pasó en el FINAL de la serie, estrenado en Año Nuevo

Casi una década después de que "Stranger Things" trajera de regreso el amor por la ciencia ficción ochentera, la serie llegó a su fin el 31 de diciembre de 2025. Si tienes la duda de qué personajes mueren hasta el último capítulo y qué pasa al final, te hacemos un pequeño resumen. Si quieres descubrirlo viendo el contenido, te advertimos que a continuación hay SPOILERS.

Quién muere en la última temporada y el final de "Stranger Things"

En pocas palabras, tenemos 3 grandes muertes al llegar el final de "Stranger Things": "Vecna", el "Mind Flayer" o "Azotamentes", y "Kali", la hermana de "Eleven".