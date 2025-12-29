Orgullo mexicano: ¡Humberto Vélez apareció en “Los Simpson”! Así fue el INÉDITO momento

Para quienes somos fans de "Los Simpson", Humberto Vélez es casi una figura mítica. El actor de doblaje fue quien le dio su icónica voz a "Homero Simpson" y, ahora, ha cumplido un hito más: en el más reciente episodio de la serie apareció como un personaje animado y también fungió como la voz en inglés del "Hombre Abejorro".

Humberto Vélez debuta como personaje animado en "Los Simpson"

En la temporada 37 de "Los Simpson" se estrenó este fin de semana un episodio que, de acuerdo con Billboard, es como una "carta de amor para México". En él participó Humberto Vélez como la voz en inglés del "Hombre Abejorro", un personaje clásico de la serie.

Este nuevo capítulo tiene a México como locación y se centra en una aventura de la familia amarilla junto al "Hombre Abejorro", quien encuentra en "Homero" a un posible doble de acción ideal. Por esta razón, podemos escuchar en gran parte del episodio la interpretación de Humberto Vélez realizada en inglés.

Sin embargo, la participación del emblemático actor de doblaje no se quedó ahí. También hizo un cameo como un personaje idéntico a él que encuentra alegría en una caída de "Homero" y el "Hombre Abejorro". Para quienes crecimos escuchando su trabajo, identificar su voz en español entre el elenco en inglés del programa es algo muy significativo.

Asimismo, tienen cameos las también legendarias Patricia Acevedo y Claudia Motta, intérpretes de "Lisa" y "Bart", respectivamente.

Alejandro González Iñárritu también apareció en "Los Simpson"

Durante el episodio se contó con la participación del cineasta Alejandro González Iñárritu interpretándose a sí mismo. Como se había anunciado previamente en redes sociales, también aparecieron Los Tigres del Norte , quienes interpretaron para el episodio la canción inédita "El Corrido de Pedro y Homero".

Cesar Mazariegos, coproductor ejecutivo actual de la serie, dijo en un comunicado que para este episodio querían dar un toque musical y eligieron "tirarle a lo alto" con Los Tigres del Norte. "Pensamos que un corrido que resumiera la trama del episodio sería una manera increíble de cerrarlo, y qué mejor que 'los Jefes de Jefes'", agregó.