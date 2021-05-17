Los Simpson: Actores de doblaje graban VIDEO y se hace viral.

La serie estadounidense Los Simpson es una de las más exitosas de la historia a nivel mundial. Una de las claves de su gran popularidad en el mercado latino, fue los talentosos actores de doblaje que tuvo la producción creada por Matt Groening.

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Recientemente, a través de la plataforma digital TikTok, se compartió un video que logró acaparar la atención de todos y se viralizó. En dicha grabación, se pueden apreciar a los actores de doblaje Humberto Vélez, Marina Huerta y Paty Acevedo, quienes participaron, hace ya varios años, en un programa de televisión llamado Buenas Noches conducido por Omar Fierro.

A ver Lisa ¿Tú qué piensas de tu papá? Bueno mi papá toma un poquito, está un poquito gordo. ¿Cuántas cervezas toma a la hora? Pues la verdad nunca se las he contado, no he tenido tiempo

No, es lo mejor. Es el mejor, mira chupa toda la tarde, se la pasa viendo la tele, no le ... a mi mamá, osea es lo mejor. No le habla, no le… No le da para lo del mes

La popular voz de Homero Simpson

Después, llegó el turno de, quien realiza el doblaje de. Sobre su opinión de, comentó:Por último,caracterizado deexpresó el siguiente mensaje: "Pequeño demonio, cállate, no estés contando intimidades".

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Sin duda alguna, la revelación de este video sorprendió a todos sus más grandes fanáticos, pues quedaron sorprendidos por el gran trabajo que realizan los diferentes actores.