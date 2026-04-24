Revelan el primer vistazo del live-action de Scooby Doo: ¡Así lucen los protagonistas!

A escasas semanas de confirmarse el reparto para la nueva serie live-action de Scooby Doo: Origins, revelan el primer vistazo oficial y los protagonistas lucen verdaderamente idénticos. Aquí te compartimos la primera imagen de los nuevos investigadores de la Máquina del Misterio: Daphne, Velma, Freddy y Shaggy.

First look at Netflix’s live-action ‘SCOOBY-DOO: ORIGINS.’



Now in production. pic.twitter.com/ztwFaPXoSt — Pop Base (@PopBase) April 24, 2026

¿Quiénes salen en el nuevo live-action de Scooby Doo? Reparto oficial de la serie

Como se puede apreciar en esta primera imagen oficial, la compañía de streaming a cargo de la serie optó por un elenco joven, tal como lo sugiere la edad original de los personajes, a diferencia de la película de 2002, dirigida por Raja Gosnell, donde se muestra a un cast más adulto. Dicho esto, el reparto oficial de la nueva serie live-action está conformado por:



McKenna Grace Five Nights at Freddys, Regretting You ): Daphne Blake

): Daphne Blake Abby Ryder Fortson ( Are You There God? It's Me Margaret ): Velma Dinkley

( ): Velma Dinkley Maxwell Jenkins ( Lost in Space, The Bondsman ): Freddy Jones

( ): Freddy Jones Tanner Hagen (The Pitt y Dark Light): Shaggy Rogers

The cast of Netflix's live-action ‘SCOOBY-DOO’ series all together:



• McKenna Grace as Daphne

• Tanner Hagen as Shaggy

• Maxwell Jenkins as Fred

• Abby Ryder Forston as Velma pic.twitter.com/fnmtvIjmMJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 20, 2026

Scooby Doo: Origins: ¿De qué tratará la nueva serie live-action?

Tal como su nombre lo indica, la nueva serie live-action de Scooby Doo se centrará en los orígenes de la Máquina del Misterio, la emblemática pandilla que se encarga de investigar fenómenos paranormales. Según la sinopsis oficial, Shaggy y Daphne se sumergen en un inquietante misterio en torno a un cachorro de gran danés que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural. Ambos unen fuerzas con Velma y el chico nuevo, Freddy, para resolver el caso.

La serie contará con un total de ocho episodios, escritos por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg. Se espera que este nuevo proyecto tenga una vibra similar a Stranger Things, otro gran éxito de la compañía.

¿Cuándo sale Scooby Doo: Origins? Posible fecha de estreno

Por ahora, no se ha revelado la fecha de estreno, pues el proyecto apenas se encuentra en la etapa de producción. No obstante, estimaciones aseguran que esta nueva serie de live-action podría llegar a streaming a mediados de 2027. Por ahora, no queda más que esperar a que revelen más detalles.