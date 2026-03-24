Increíble: así se ven todos los personajes de Hannah Montana 20 años después
Los personajes más entrañables de la serie se reencontraron y sorprendieron a todos los fanáticos con sus radicales transformaciones el fin de Hannah Montana.
Con motivo del 20 aniversario desde que se emitió el primer capítulo de Hannah Montana a través de Disney Channel, se lanzó un programa especial que celebró esta producción que catapultó a Miley Cyrus a la fama mundial. Y además de la nostalgia que esta inesperada reunión dejó, también hubo grandes sorpresas gracias a la aparición de algunos de los actores que estuvieron en la serie original y que ahora se ven muy diferentes.
Miley Cyrus regresa como Hannah Montana: las IMPACTANTES transformaciones de su elenco tras 20 años
- Hannah Montana y Miley Stewart, interpretados por Miley Cyrus. Actualmente la cantante tiene 33 años y sigue dedicada por completo a su trayectoria artística.
- Billy Stewart, interpretado por Billy Ray Cyrus. Es el padre biológico de Miley Cyrus y en la ficción también hizo este rol. Tiene 64 años y aunque desde hace tiempo pausó su carrera, aún breves apariciones públicas.
- Lily Truscott, interpretada por Emily Osment. Era la mejor amiga de Miley Stewart y en la serie fueron inseparables. La actriz ahora tiene 34 y sigue activa en la industria. No salió en el especial, pero sí le dedicó a sus compañeros un lindo mensaje.
- Oliver Oken, interpretado por Mitchel Musso. Junto a Lily, era cómplice de aventuras de Miley Stewart y admirador secreto de Hannah Montana. Ya tiene 34 años, solo que a diferencia de sus colegas, se alejó de los reflectores tras varios problemas de conducta con la justicia.
- Jackson Rod Stewart, interpretado por Jason Earles. El hermano mayor de Miley y Hannah ahora tiene 48 años y hace poco lanzó su propio podcast. Fue al especial de la serie de Disney para apoyar a sus antiguos compañeros.
- Jake Ryan, interpretado por Cody Linley. Era el "galán" de Hannah Montana, aunque en la historia no tuvieron un final feliz. Actualmente, tiene 36 años y eventualmente participa en películas. También llegó feliz a la premiere.
- Jesse, interpretado por Drew Roy. Otro de los intereses amorosos de la protagonista, con la diferencia de que él estaba enamorado de Miley Stewart y no de su identidad artística. Ahora tiene 39 años y sigue teniendo pequeños papeles en pantalla.
- Rico Suave, interpretado por Moisés Arias. Otro del grupo de amigos de la trama era Rico, conocido por su peculiar sentido del humor. Ya tiene 31 años y sale en series de streaming.
- Susan Stewart, Brooke Shields. Aunque la mamá de Hannah Montana solo salía a modo de recuerdos, los fans de la trama también se encariñaron con este personaje. Actualmente, Brooke Shields tiene 60 años y sigue siendo una estrella de Hollywood.