Increíble: así se ven todos los personajes de Hannah Montana 20 años después

Con motivo del 20 aniversario desde que se emitió el primer capítulo de Hannah Montana a través de Disney Channel, se lanzó un programa especial que celebró esta producción que catapultó a Miley Cyrus a la fama mundial. Y además de la nostalgia que esta inesperada reunión dejó, también hubo grandes sorpresas gracias a la aparición de algunos de los actores que estuvieron en la serie original y que ahora se ven muy diferentes.

Miley Cyrus regresa como Hannah Montana: las IMPACTANTES transformaciones de su elenco tras 20 años