Fecha y a qué hora se estrena la película de Peaky Blinders en Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Perú, Ecuador y más en Latinoamérica

Una de las películas más esperadas de marzo 2026 es la de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, esta cinta marcará el final de 6 temporadas; sin embargo, algunos fanáticos se han preguntado a qué hora se estrena este filme, es por ello que aquí te diremos desde qué hora se podrá disfrutar este proyecto cinematógrafo en: Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Perú, Ecuador y más en Latinoamérica.

Es importante mencionar que, la fecha de estreno de la película de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal es el viernes 20 de marzo de 2026 la cual podrá ser vista a través de la plataforma de streaming de la N roja; sin embargo, el horario será distinto para diferentes países:

12:00 AM (PT) y 3:00 AM (ET) en Estados Unidos

1:00 AM en Guatemala, México y Nicaragua

3:00 AM en República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela

4:00 AM en Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina

8:00 AM en España

2:00 AM en Ecuador

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Reparto de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

Esta cinta contará con el regreso de sus principales protagonistas como: Cellian Murphy como Thomas Shelby, Sophie Rundle como Ada Thorne, Stephen Graham como Hayden Stagg, Ned Dennehy como Charlie Strong e Ian Peck como Curly.

Las nuevas caras que veremos en esta cinta son: Rebecca Ferguson como Kaulo, Tim Roth como Beckett, Barry Keoghan que da vida a Erasmus Duke Shelby, este último será el hijo ilegítimo de Tommy, quien ahora lidera la banda con una tremenda brutalidad que recuerda los inicios de los Shelby en los años en 1919.

¿De qué trata Peaky Blinders: El Hombre Inmortal?

Esta cinta se centrará en los años de 1940 en la Segunda Guerra Mundial, es aquí en donde Thomas Shelby, el cual regresa del exilio para vivir uno de sus momentos más destructivos de su legado, su familia y hasta de su vida; además, Steven Knight, añadió que, esta película será una de las etapas más intensas con un objetivo principal, que es el conflicto, tanto emocional como externo.