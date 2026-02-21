Novia de Eric Dane rompe el silencio con EMOTIVO homenaje tras la muerte del actor

La industria del entretenimiento está de luto. La noche del jueves, 19 de febrero, se confirmó la muerte del actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, Eric Dane, a 10 meses de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Hoy, a escasos días de su lamentable deceso, su novia, Janell Shirtcliff, rompe el silencio con un emotivo homenaje vía redes sociales.

Janell Shirtcliff, novia de Eric Dane, rompe el silencio tras muerte del actor

A través de su cuenta oficial de Instagram, Janell Shirtcliff (@janellshirtcliff), quien fue la última novia de Eric Dane, publicó una serie de historias en las que muestra diversos momentos a lado de su pareja. Las imágenes van desde postales del reconocido actor de Hollywood en solitario hasta fotografías y vídeos donde se les ve disfrutando de los días juntos. Aquí, algunas de ellas.

A namorada de Eric Dane, Janell Shirtcliff, homenageou o ator via Stories do Instagram. 🖤 pic.twitter.com/CQnqm3ibj6 — Séries em Cena (@seriesemcena) February 21, 2026

¿Quién es Janell Shirtcliff, novia de Eric Dane?

Janell Shirtcliff es una reconocida directora de videoclips y fotógrafa de Corpus Christi, Texas. También ha dirigido un par de cintas, como Habit (2021), protagonizada por Bella Thorne y Gavin Rossdale. Entre las celebridades con las que ha trabajado destacan nombres como Jenna Ortega, Post Malone, Dua Lipa, Lili Reinhart y el ganador al Oscar, Adrien Brody, por mencionar algunos.

Así fue la relación entre Janell Shirtcliff y Eric Dane

Janell Shirtcliff y Eric Dane hicieron su debut como pareja en la alfombra roja de la serie de Prime Video, Countdown, en junio de 2025. No obstante, diversos reportes apuntan a que la pareja llevaba saliendo tres años antes de su aparición en la red carpet, de manera intermitente.

Antes de Shirtcliff, Eric mantuvo un matrimonio de 15 años con Rebecca Gayheart, con quien comparte dos hijas, Billie y Georgia, de 15 y 14 años, respectivamente. La pareja se casó en 2004 y se separó en 2018. Sin embargo, el divorcio jamás se concretó, dado que Rebecca retiró la solicitud en 2025, tras darse a conocer el diagnóstico de ELA de Eric. De hecho, antes de fallecer, Dane dejó una entrevista grabada en la que habla de su matrimonio y deja un último mensaje a sus hijas.

Descanse en paz, Eric Dane.