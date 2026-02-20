Sale a la luz la ÚLTIMA entrevista de Eric Dane y este fue el EMOTIVO mensaje que dejó a sus hijas: “Vivan el presente, enamórense”

A escasas horas de confirmarse la muerte de Eric Dane, sale a la luz la última entrevista que concedió el actor, en la que deja un emotivo mensaje a sus dos hijas, Billie y Georgia, de 15 y 14 años, respectivamente. La conversación forma parte de un episodio más de Famous Last Words (Las últimas palabras célebres, en español), un popular programa de streaming, famoso por reunirse con celebridades que están a punto de fallecer y quieren dejar un último mensaje en secreto. Las grabaciones permanecen intactas y se publican de manera póstuma.

Revelan ÚLTIMA entrevista de Eric Dane y este fue el EMOTIVO mensaje que dejó a sus hijas: “Vivan el presente, enamórense”

A lo largo de la conversación, el aclamado actor de Grey’s Anatomy reflexiona sobre su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), su lucha contra las adicciones y su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien comparte dos hijas, Billie y Georgia, a quienes decidió dejarles una emotiva reflexión sobre la vida: “Vivan el presente, enamórense”. Y es que, al final de la entrevista, Dane pidió un tiempo a solas con la cámara, justo para dirigirse a sus pequeñas:

“Quiero contarles cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad y espero que no solo me oigan, sino que me escuchen", comienza Dane, para dar paso a las importantes lecciones: “Vivan ahora mismo, en el presente. El pasado encierra remordimientos. El futuro sigue siendo incierto. Así que hay que vivir ahora. El presente es todo lo que tienes”.

La segunda lección fue sobre enamorarse, no sólo de una persona, sino de la vida. “Enamórense. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórense de algo. Encuentren su pasión, su alegría, aquello que las haga querer levantarse por la mañana. Yo me enamoré de la actuación. Ese amor me ayudó a superar mis momentos más oscuros, mis días más oscuros, mis años más oscuros. Todavía amo mi trabajo. Todavía lo espero con ansias", señaló.

El mensaje continúa con un importante consejo: elegir buenas amistades. “Encuentren a su gente y permitan que las encuentren. Entréguense a ellos. Estoy muy agradecido por mi familia y amigos cercanos. Todos han dado un paso al frente. Mis amigos vienen a verme. Comemos juntos, vemos un partido, escuchamos música. No hacen nada especial. Simplemente aparecen. [Los verdaderos amigos] Te entretendrán, te guiarán, te ayudarán, te apoyarán. Y algunos te salvarán”, concluye.

Finalmente, el actor instó a sus hijas a no rendirse y siempre luchar con dignidad, sea cual sea el desafío que se les presente en la vida: “Nunca se rindan. Luchen hasta su último aliento”, aseguró Dane, para después compartir una reflexión sobre cómo jamás perdió su espíritu, pese a que la enfermedad estaba “tomando posesión” de él. “Heredaron la resiliencia de mí. Ese es mi superpoder. Pueden afrontar el infierno con dignidad. ¡Luchen, chicas, y mantengan la frente en alto!”, agregó.

Sale a la luz la última entrevista que concedió Eric Dane, misma en la que deja emotivos mensajes y consejos de vida a sus hijas. | Crédito: Getty Images (Gilbert Flores)

¿Qué es la enfermedad de ELA, la causa de muerte de Eric Dane?

Eric Dane fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2025, una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso y daña la médula espinal y las neuronas motoras, provocando deterioros en las funciones de los músculos. Sus principales síntomas incluyen debilidad en las extremidades, problemas para hablar, dificultades para tragar y calambres o espasmos en los músculos.

Descanse en paz, Eric Dane.