Justin Berfield, “Reese” de “Malcolm”, arremete contra paparazzi que han tomado fotos de Erik Per Sullivan. “Déjenlo en paz”
Justin Berfield, quien interpreta a “Reese” en “Malcolm el de en medio”, pide a los paparazzi que no sigan a Erik Per Sullivan, su excompañero de la serie.
Desde mucho antes del estreno de "Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta", los actores de la icónica serie original han dejado claro que apoyan a Erik Per Sullivan en su decisión de no volver a interpretar a "Dewey". Sin embargo, recientemente Justin Berfield (quien encarna a "Reese") expresó su molestia porque los paparazzi no han respetado los deseos de la exestrella infantil de llevar una vida normal.
Erik Per Sullivan fue "Dewey" en las 7 temporadas originales de "Malcolm el de en medio". Al llegar a la adultez abandonó la actuación y actualmente lleva una vida fuera del ojo público. Para los nuevos capítulos se contó con un recast: el actor Caleb Ellsworth-Clark interpretó a "Dewey" y apareció exclusivamente mediante "videollamadas".
"Déjenlo en paz", pide Justin Berfield a los paparazzi sobre Erik Per Sullivan
En una entrevista reciente para el podcast "Howie Mandel Does Stuff", a Justin Berfield le preguntaron si Erik Per Sullivan se había arrepentido de no formar parte de los nuevos capítulos, y él dijo que no. "Sé que se lo pidieron mucho. Le preguntaron 4 ó 5 veces y él siempre se negó", agregó.
El conductor del podcast le dijo al actor que interpretó a "Reese" si estaría dispuesto a llamarle a Erik Per Sullivan para participar en la entrevista, y Justin se negó y mencionó que de hecho se sentía mal con su excompañero. "Porque él quiere mantenerse fuera de este negocio y he visto fotos de paparazzi que lo muestran. Yo estoy como: 'déjenlo en paz'. Él no quiso volver a la serie. Sin resentimientos. Todos lo aman".
Se ha dado a conocer públicamente desde 2025 que incluso Bryan Cranston, quien interpreta a "Hal", intentó convencerlo personalmente. El actor expresó que para Erik se trató de una noticia "fantástica" que hubiera otra temporada de la serie, pero se negó de manera definitiva de participar.
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