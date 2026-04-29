Justin Berfield, “Reese” de “Malcolm”, arremete contra paparazzi que han tomado fotos de Erik Per Sullivan. “Déjenlo en paz”

Desde mucho antes del estreno de "Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta", los actores de la icónica serie original han dejado claro que apoyan a Erik Per Sullivan en su decisión de no volver a interpretar a "Dewey". Sin embargo, recientemente Justin Berfield (quien encarna a "Reese") expresó su molestia porque los paparazzi no han respetado los deseos de la exestrella infantil de llevar una vida normal.

Erik Per Sullivan fue "Dewey" en las 7 temporadas originales de "Malcolm el de en medio". Al llegar a la adultez abandonó la actuación y actualmente lleva una vida fuera del ojo público. Para los nuevos capítulos se contó con un recast: el actor Caleb Ellsworth-Clark interpretó a "Dewey" y apareció exclusivamente mediante "videollamadas".

"Déjenlo en paz", pide Justin Berfield a los paparazzi sobre Erik Per Sullivan

En una entrevista reciente para el podcast "Howie Mandel Does Stuff", a Justin Berfield le preguntaron si Erik Per Sullivan se había arrepentido de no formar parte de los nuevos capítulos, y él dijo que no. "Sé que se lo pidieron mucho. Le preguntaron 4 ó 5 veces y él siempre se negó", agregó.

El conductor del podcast le dijo al actor que interpretó a "Reese" si estaría dispuesto a llamarle a Erik Per Sullivan para participar en la entrevista, y Justin se negó y mencionó que de hecho se sentía mal con su excompañero. "Porque él quiere mantenerse fuera de este negocio y he visto fotos de paparazzi que lo muestran. Yo estoy como: 'déjenlo en paz'. Él no quiso volver a la serie. Sin resentimientos. Todos lo aman".

Se ha dado a conocer públicamente desde 2025 que incluso Bryan Cranston, quien interpreta a "Hal", intentó convencerlo personalmente. El actor expresó que para Erik se trató de una noticia "fantástica" que hubiera otra temporada de la serie, pero se negó de manera definitiva de participar.