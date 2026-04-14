Justin Berfield, “Reese” de “Malcolm el de en medio”, hace IMPACTANTE CONFESIÓN en Venga La Alegría: “Soy el peor”

Este 14 de abril, Justin Berfield visitó Venga La Alegría junto a Frankie Muniz y Christopher Masterson, para hablar sobre el enorme legado de la serie que juntos protagonizaron hace 20 años: "Malcolm el de en medio". Sin embargo, quien interpretara a "Reese" dejó impactada a la audiencia con una confesión sobre el programa.

¡Así se vivió la alfombra roja de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!

El 10 de abril se estrenaron 4 nuevos episodios de la icónica serie, bajo el nombre "Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta". Han pasado 20 años desde que se emitió el final de la serie original, y estos capítulos nos permiten ver qué ha pasado en las vidas de nuestros protagonistas.

Justin Berfield, "Reese" de "Malcolm el de en medio", confiesa que no ha visto nunca la serie

Una buena parte de los mexicanos podemos decir que hemos visto incontables veces los episodios de "Malcolm, el de en medio", al punto en que podemos recitar diálogos a la perfección. Sin embargo, Justin Berfield confesó ante Ricardo Casares y "El Capi" Pérez que él nunca ha visto la serie completa. De hecho, solo ha visto alrededor de 4 episodios en total.

"Soy el peor", dijo el actor que dio vida a "Reese", entre risas. "No puedo verme a mí mismo", agregó. Al parecer, como a muchos intérpretes, a Justin Berfield no le parece divertido verse en una pantalla actuando.

Sin embargo, Berfield está perfectamente consciente de lo importante que es "Malcolm" a nivel internacional, y en particular para los mexicanos. A pesar de que no ha visto muchos episodios, sí tiene un favorito: cuando "Reese" se une al ejército tras una decepción amorosa y descubre que, para sorpresa de todos, es un gran soldado (al menos, antes de su primera misión).

Recientemente declaró en un podcast que solo hasta tiempos recientes se enteró del éxito que "Malcolm el de en medio" tiene en México. Lo supo porque, durante la filmación de los nuevos episodios, Frankie Muniz viajó a nuestro país para una convención.