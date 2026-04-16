¿Por qué Justin Berfield canceló su visita a la DesertCon 2026 en Monterrey? Esto dijo el actor de Malcolm el de en Medio

Justin Berfield quien da vida a Reese canceló su visita a DesertCon 2026, el cual se llevará a cabo este fin de semana en Monterrey; el actor de Malcolm el de en Medio, no estará y fue a través de un comunicado en redes sociales donde explicó que, aunque todo estaba listo para viajar, el productor habría incumplido con algunas obligaciones contractuales, y esto fue lo que provocó que se retirara de este compromiso en tierras regias.

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El actor que da vida a Reese dijo que, tanto él como su grupo de trabajo estaban preparados para poder convivir con los fanáticos, pero debido a los temas de contrato, calificó esa situación como poco profesional debido a las promesas que no se cumplieron por parte de la organización del DesertCon 2026.

¿Quién es Justin Berfield, el actor que da vida a Malcolm el de en Medio?

Justin Berfield volvió a estar bajos los reflectores luego del estreno de la serie de Malcolm el de en Medio, La Vida Sigue Siendo Injusta, la cual se estrenó en Disney Plus el pasado viernes 10 de abril de 2026, este actor que da vida a Reese, pudo estar al lado de sus hermanos, Malcolm y Francis ene Venga la Alegría, pero fue el segundo hijo de Lois y Hal, quien reveló que, a pesar de haber sido un éxito en la década de los 2 mil, él no había visto todos los capítulos de la historia que lo catapultó a la fama.

Berfield nació el 25 de febrero de 1986 en el Condado de Los Ángeles, California; desde muy temprana edad se interesó por el mundo de la actuación y las artes dramáticas, y desde los 4 años pudo tener participación en este ámbito luego de protagonizar algunos comerciales.

Series y películas en las que ha participado Justin Berfield

Fue en 1994 cuando le dio vida a Bob Bowman en “The Good Life”, después estuvo en una comedia de Touchstone Televisión que se llamó “Hardball”, donde compartió vestuario a lado de Hal Linden y Suzanne Pleshette en “The Boys Are Back”; de igual manera participó en otros más proyectos, pero, la serie que lo catapultó a la fama fue Malcolm in the Middel, donde estuvo en todos los capítulos del 2000 al 2006.

Tras el éxito de Malcolm el de en Medio, Justin Berfield estuvo en algunas cintes como: “Wanted”, Royal Oaks Entertainment Inc, Mom Can I Keep Her, The Kid With X-ray Eyes, Invisible Mom II, Fred Olen Ray, Who´s Your Daddy y Max Keeble´s Big Move”.

¿Por qué Justin Berfield se alejó del mundo de la actuación?

El actor que da vida a Reese tiene una vida tranquila con su familia y sobre todo, y de acuerdo con las entrevistas que dio para Venga la Alegría, Berfield aseguró que, como había iniciado desde los 4 años, quería hacer otras cosas como viajar, explorar, pero después se casó y ahora disfruta a sus hijos.

