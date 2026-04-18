La serie de ciencia ficción que dejó boquiabierta a toda España y pronto llegará a México para ser un hitazo

La serie de ciencia ficción, que fue un hitazo y dejó boquiabierta a toda España, está próxima a llegar a México, luego de que este viernes 17 de abril se estrenara en el país europeo, por lo que será cuestión de meses para que se distribuya al mercado latino y vuelva a cautivarlo. Conoce el anime que se estrenó en suelo azteca tras petición de los fans.

Punto Nemo es la serie española que conquistó tanto al país europeo como a Latinoamérica, por lo que recientemente se estrenó su segunda temporada a un año de salir a la luz con 6 episodios que no acumulaban ni 5 horas de reproducción. Este es el anime que está a punto de conseguir un récord que no han logrado One Piece y Demon Slayer.

Punto Nemo estrena su segunda temporada en Amazon Prime Video.|Prime Video

Esta serie ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video, plataforma que desde octubre anunció la segunda temporada tras el rotundo éxito que tuvo la primera, sobre todo en España, ya que batió todos los récords durante su primera semana de lanzamiento.

¿De qué trata Punto Nemo y cuándo llegará a México?

Punto Nemo cuenta con un reparto de primer nivel que es integrado por Alba Flores, Maxi Iglesias, Michelle Calvó y Óscar Jaenada, por mencionar algunos. Este último actor español es un viejo conocido en México, ya que ha cautivado con sus diferentes papeles, como lo fue al interpretar a Cantinflas en su película y a Luis Rey en la serie de Luis Miguel.

“Una expedición oceanográfica formada por científicos y la Armada Española se embarca en el Pentonkontors para investigar la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur. Una tormenta los arrastrará hasta el punto más alejado de cualquier lugar habitado de la Tierra: el Punto Nemo”, se lee en la descripción de la serie.

Cabe mencionar que aún se desconoce la fecha exacta en la que estará disponible tanto en México como para el mercado de Latinoamérica, ya que Argentina y Brasil son algunos de los países que Punto Nemo cautivó.