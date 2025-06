La serie de HBO que todos en México esperan con ansias y se estrenará pronto

Si pensabas que el universo de Game of Thrones ya había dado todo lo que tenía que dar, prepárate, porque HBO tiene una nueva carta bajo la manga. La serie A Knight of the Seven Kingdoms es el nuevo spinoff que muchos fans —en México y en todo el mundo— ya están esperando con emoción.

Y aunque originalmente se creía que se estrenaría en 2025, ahora ya es oficial: la serie llegará hasta el invierno de 2026. Sí, habrá que esperar un poquito más, pero todo indica que valdrá la pena.

¿De qué va A Knight of the Seven Kingdoms?

Esta nueva serie está basada en El caballero de los Siete Reinos, una novela corta escrita por George R. R. Martin. La historia se desarrolla unos cien años antes de Game of Thrones y sigue a Ser Duncan el Alto (o simplemente “Dunk”) y su joven escudero Egg.

Lo bonito de esta historia es que no gira en torno a guerras de casas ni dragones destruyendo todo —al menos no directamente—, sino que es una aventura más íntima y personal, aunque igual de intensa.

Eso sí, el apellido Targaryen sigue muy presente. Aparecerán personajes como los príncipes Aerion, Baelor y Maekar Targaryen, además de Ser Lyonel Baratheon, mejor conocido como la Tormenta Riente, y una marionetista que seguro dará de qué hablar: Tanselle.

¿Cuándo se estrena A Knight of the Seven Kingdoms en México?

Durante una presentación en Nueva York, HBO soltó un primer vistazo de la serie y ahí mismo confirmó que A Knight of the Seven Kingdoms llegará el próximo año, o sea en 2026.

#SevenKingdoms ♬ original sound - Game of Thrones @gameofthrones We serve the realm. A century before the events of Game of Thrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg. Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal and Vince Gerardis, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamonMax

De acuerdo con el portal Variety, no dieron una fecha exacta, pero sí dijeron “invierno”, así que todo apunta a que la veremos a inicios de ese año. Toca esperar, sí, pero con todo lo que prometen los adelantos, parece que va a valer cada minuto.

¿Quién está detrás de la nueva serie de HBO?

La producción viene respaldada por nombres que ya conocemos del universo de Westeros. George R. R. Martin está involucrado directamente como guionista y productor ejecutivo (cosa que tranquiliza a muchos fans), y lo acompaña Ira Parker, que también ha trabajado en House of the Dragon.

La dirección de los episodios estará en manos de Sarah Adina Smith y Owen Harris, y el showrunner será Ryan Condal, el mismo que está detrás de House of the Dragon.

Todo apunta a que esta será una historia más contenida, con menos personajes y un ritmo distinto al de las entregas anteriores, pero igual de emocional, épica y bien cuidada.

Si te gustan las aventuras con vínculos profundos, personajes entrañables y un universo ya conocido pero visto desde otra perspectiva, A Knight of the Seven Kingdoms puede convertirse en tu nueva obsesión.