Se retrasa el spin-off de “Game of thrones” y los fans están decepcionados

Uno de los proyectos más esperados por los fans del universo creado por George R.R. Martin ha tenido una importante actualización. El spin-off de “Game of Thrones. El caballero de los siete reinos”, también conocida como “A Knight of the Seven Kingdoms”, no se estrenará en 2025 como se tenía planeado originalmente. Te damos todos los detalles sobre este significativo retraso.

Hay cambio de planes … se retrasa el estreno del Spin-off de Game of Thrones.

Esta nueva serie era una de las producciones más esperadas por todos los fanáticos de la franquicia, aseguró Casey Bloys, durante la conferencia organizada por Warner Bros. Discovery en el Madison Square Garden de Nueva York. Lo malo es que “El caballero de los Siete Reinos” no va a estar disponible en catálogo hasta dentro de un poco más de un año.

¿De qué trata el Spin off de Game of Thrones?

“El caballero de los siete reinos” nos transportará 90 años antes de los eventos ocurridos en “Game of Thrones” para contarnos la historia de sir Duncan el Alto y su escudero Egg. La serie será un poquito diferente, pues no tendrá conflictos a gran escala ni poderosos dragones. A pesar de eso, nos ofrece escenarios impresionantes, batallas épicas y giros de tuerca impactantes como acostumbra la serie.

¿Quiénes forman parte del elenco de “El caballero de los siete reinos”?

Peter Claffey protagoniza la serie junto a Dexter Sol Ansell como Duncan y Egg, respectivamente. También cuenta con las interpretaciones de Finn Bennett, Bertie Carvel y Sam Spruell. Cabe resaltar que George R.R. Martin está muy contento con los resultados de esta nueva adaptación.

¿Cuándo se estrena el nuevo Spin-off “Game of Thrones”?

Se anunció que la fecha de estreno de “El caballero de los siete reinos” se mueve para invierno 2026. Así que tendremos que esperar un poco para ver lo que esta nueva historia tiene que ofrecer. Hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo del cambio de fecha, sin embargo, aunque los fans están decepcionados, espera que esto signifique que la serie será más increíble de lo que se espera.

