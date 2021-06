LAUNCHPAD: 6 cortometrajes sobre diversidad en Disney Plus

El 28 de mayo, Disney Plus estrenó la serie LAUNCHPAD, una colección de seis cortometrajes que retratan perspectivas y visiones diferentes del mundo bajo el tema ‘Descubrir’. ¡Aquí te damos los detalles!

1. Dinner is Served

Un estudiante chino se postula para un puesto que nadie ha solicitado, pero descubre que la excelencia no es lo único que necesita para obtenerlo.

2. Growing Fangs

Val es una chica que ha ocultado su identidad de mitad humana y mitad vampira, pero cuando su mejor amigo está en peligro, Val tendrá que revelar su secreto.





3. The Last of the Chupacabras

Para preservar sus tradiciones y cultura, una mujer mexicano-estadounidense invoca a una criatura en busca de ayuda.

4. Let’s Be Tigers

Tras la pérdida de su madre, una joven encuentra consuelo al cuidar a un pequeño niño de 4 años.

5. The Little Prince(ss)

Gabriel tiene 7 años, ama el ballet y el color rosa. Pero el papá de su amigo Rob intentará impedir su amistad. ¡Una importante lección sobre respeto e identidad sexual!

6. Embrace Yourself

Ameena es una inmigrante musulmana paquistaní y emprenderá la lucha para que la escuela a la que asiste en Estados Unidos, celebre el Eid, una festividad de su lugar de origen.





