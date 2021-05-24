Chaparreando: La serie y reality de Omar Chaparro en Disney Plus

Disney Plus estrenó recientemente en México Chaparreando, una serie en formato reality show, protagonizada por el comediante y actor mexicano Omar Chaparro, junto a su hijo mayor, Emiliano. En un momento complicado de su relación, ambos emprenden un viaje que cambiará por completo sus vidas.

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Desde Los Ángeles, Omar Chaparro decide viajar en moto a su natal Chihuahua en México y hacerlo junto a su hijo, para enseñarle sus origenes. Con esta aventura busca darle una lección de humildad, sin embargo, resulta que él puede tener mucho más qué aprender. Un viaje emotivo, divertido y familiar, que nos dejará muchas enseñanzas.

La serie está conformada por seis capítulos de entre 25-30 minutos, donde vemos increíbles paisajes en sus viajes y recorridos, la relación padre-hijo con la que muchos se puede identificar y emotivos momentos donde Omar recuerda sus orígenes y memorias de niño y joven.

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Además de Omar y Emiliano, también aparecen Lucy, esposa del actor y sus hijas Andrea y Natalia. Andrea ya está siguiendo los pasos de su padre en la actuación y ha aparecido en varias series. No se descartó una segunda temporada con nuevas aventuras de la familia.

La vida es un viaje y lo más importante es disfrutar el camino 🎒#Chaparreando, estreno 21 de mayo, en #DisneyPlus. pic.twitter.com/KJha69NE0e — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) May 18, 2021

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