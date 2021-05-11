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¡Loki de Marvel, adelanta su estreno en Disney Plus! ¡Toma nota!

Noticias sobre la tercera serie original de Marvel en Disney Plus, Loki. Fecha de estreno, capítulos y más anuncios de este famoso personaje.

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Escrito por: Redacción Azteca 7

A través de un video, Marvel y Disney Plus revelaron información importante sobre la próxima serie original, Loki. En el video, el protagonista Tom Hiddleston confirmó que el estreno de esta producción será el 9 de junio, en lugar del 11 de junio, como estaba programada.

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De esta forma, Loki será la primera serie de Marvel y Disney Plus que se estrena en miércoles y así serán todos los siguientes capítulos. Inclusive, en el video, Tom menciona que "los miércoles son los nuevos viernes", así que toma nota, todo comienza el miércoles 9 de junio y continuará por cinco miércoles más.

Loki | Anuncio | Disney+

Loki está ubicada después de los acontecimientos de la película de 2019 Avengers: Endgame, donde se crea una nueva línea del tiempo y Loki está involucrado. Se realizaron seis episodios y ya se habla del desarrollo de una segunda temporada.

Esta es la tercera serie, de muchas más planeadas, que Marvel lanza de manera exclusiva en Disney Plus, tras las exitosas WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno.

Además de la actuación protagónica de Tom Hiddleston como Loki, también contará con la participación de Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku y más. El escritor y productor es Michael Waldron, que también está involucrado en la película de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness de 2022.

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