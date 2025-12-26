Los mejores memes que dejó ‘Stranger Things 5' Volumen 2: desde las muertes hasta las escenas más importantes

‘Stranger Things 5’ Volumen 2 se estrenó en Navidad con tres nuevos capítulos que dejaron helados a muchos fans, especialmente por la verdad sobre el Upside Down y el último plan que el grupo prepara para derrotar, por fin, a Vecna. Sin embargo, la serie no se salvó de los memes, y hubo quienes no dudaron en burlarse de algunas escenas de la trama.

Entre los momentos más comentados en X (antes Twitter), donde el título de la serie se volvió tendencia, destacaron la ausencia de muertes importantes, la salida del clóset de Will y otros detalles que no pasaron desapercibidos.

“Nadie murió. Todos estarán en la final”, escribió un usuario a modo de broma, reflejando el alivio que sintió al ver que Steve o Dustin siguen con vida, pese a los rumores. Otro fan, en cambio, se mostró decepcionado y comentó: “Es tan tonto que siento que no pasó nada en este volumen. ¿Por qué esperar hasta el último episodio para matar gente?”.

NOBODY DIED. THEY WILL ALL BE IN THE FINALE #StrangerThings #StrangerThings5 pic.twitter.com/ZXQ28IqfdM — ellie (@B9RZY) December 26, 2025

Otros comentarios y memes apuntaron a escenas que, en realidad, no tuvieron mayor relevancia. Alguien escribió: “El mayor giro de la trama en Stranger Things 5”, junto a la imagen del profesor de Dustin y la bibliotecaria, luego de revelarse que estaban saliendo.

A continuación, más reacciones de los fans:

Stranger Things 5 reacciones y memes.|(ESPECIAL)

Stranger Things 5 Volume 2 pic.twitter.com/AXiXxSWPei — Cinema Solace (@SolaceCinema) December 26, 2025

¿Qué pasó en ‘Stranger Things 5’ Volumen 2?

El Volumen 2 de ‘Stranger Things 5’ cuenta con tres capítulos de alrededor de una hora cada uno. El episodio 5 arranca exactamente donde terminó el primer volumen: con Will usando los poderes de Vecna a través de la mente colmena. Más tarde, el grupo se reúne para idear un nuevo plan y utilizar esas habilidades en su contra. Aunque logran hacerle daño y ayudar a Max a escapar de la mente de Henry, no es suficiente para derrotarlo.

La mala noticia es que Holly queda atrapada en manos del villano, quien ahora utiliza “el cielo” como guarida para sus planes. Hasta el momento, todo apunta a que intentará unir el mundo real con el otro universo para crear una nueva realidad. En ese sentido, se revela que el Upside Down es solo una parte de un agujero de gusano que une dos mundos.

Por otro lado, Once y Ocho se ponen al día y llegan a un acuerdo: no sobrevivirán, con tal de proteger a las futuras generaciones y evitar que los científicos sigan cazándolas y utilizando su sangre para experimentar.

Dustin, Steve y los demás logran salir del Upside Down y alertan a todos sobre lo que se avecina. Aun así, consiguen idear un último plan para intentar derrotar a Vecna.

Mientras tanto, Will decide hablar con el grupo sobre su “secreto”, consciente de que Vecna podría usarlo para hacerlo sufrir. Finalmente, revela sus sentimientos y recibe el apoyo de todos.

¿A qué hora se estrena el último capítulo de ‘Stranger Things 5’?

El último capítulo de ‘Stranger Things 5’ se estrenará el 31 de diciembre a las 7:00 p. m. y llevará por título “El Lado Correcto Hacia Arriba”.