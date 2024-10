El inicio de la temporada 36 de ‘Los Simpson’ preocupa a los fans

‘Los Simpson’ es una de las series de televisión que más tiempo al aire lleva. Programas vienen y programas van y la familia amarilla continua al aire, por lo que se ha vuelto, es difícil imaginar que pueda tener una última temporada.

En Estados Unidos se estrenó la temporada 36 e inició con el capítulo nombrado “El cumpleaños de Bart”. Este capítulo inicia con el famoso presentador Conan O’Brien, quien alguna vez fue guionista de ‘Los Simpson’, anunciando con un curioso monologo ¿el principio del fin?... te contamos todos los detalles.

El inicio del fin... ¿Última temporada de ‘Los Simpson’?

Como ya mencionábamos dio inicio la temporada 36 de ‘Los Simpson’ en Estados Unidos y el primer capítulo lo abre la versión amarilla de Connor O’Brien comentando lo siguiente: “Es un gran honor estar aquí con todos ustedes para el final de la serie de Los Simpson. Sabía que era el hombre adecuado para el trabajo porque he presentado el último episodio de tres de mis propios programas, y contando… Es cierto, Fox ha decidido acabar con Los Simpson”.

Y no termina ahí, el presentador continúa: “Este programa fue una parte muy especial de los primeros días de mi carrera, así que estar aquí significa mucho para mí. Además, también me dejé un suéter en la sala de escritores en 1993 y esta era la única forma en que me dejarán recuperarlo”.

Aquí pondremos una alerta de spoiler, pues hablaremos de cosas importantes que suceden dentro del primer capítulo de esta nueva temporada. Sin más que decir, lee bajo tu propio riesgo.

Por si estas palabras no fueran suficientes, es curioso que el primer capítulo trate sobre el cumpleaños número 11 de Bart, cuando el tiempo y la edad de ‘Los Simpson’ nunca había sido un tema tan evidente. Además, en dicho capítulo, Bart ve cómo Springfield cambia rápidamente después de tres décadas sin cambios.

Hasta el momento, Fox no ha salido a declarar absolutamente nada. No se sabe si es parte de una broma o si realmente estamos ante la última temporada, solo podemos esperar para conocer la verdad.

