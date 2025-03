¡Dewey no regresará! Conoce al actor que dará vida al pequeño hermano de Malcolm

Desde que se anunció el revival de “Malcolm el de en medio”, el mundo entero ha estado a la expectativa sobre qué actores de la querida serie regresarán para dar vida una vez más a los tan queridos personajes de esta serie. Variety confirmó el regreso de Christopher Masterson y Justin Berfield para la serie de Disney+ para los papeles de Francis y Reese, respectivamente.

Los fans esperaban que pronto Erik Per Sullivan confirmará su regreso como uno de los personajes más tiernos de la serie; sin embargo, ahora sabemos que él no regresará para interpretar a Dewey. Será Caleb Ellsworth-Clark, el encargado del personaje para los cuatro episodios que se tienen pensados para este regreso de “Malcolm el de en medio” a la televisión.

¿Quién es Caleb Ellsworth-Clark? El actor que interpretará a Dewey en el revival de “Malcolm el de en Medio”

Caleb Ellsworth-Clark es conocido por su papel en “Cazador del silencio” (2020), “Espiral, el juego del miedo continúa” (2021) y “El callejón de las almas perdidas”.

Erik Per Sullivan no regresará, pues él ha decidido permanecer lejos del mundo del cine y la televisión desde que terminó la serie. Incluso se sabe que Per Sullivan ha pedido a sus excompañeros de la serie no revelar información sobre lo que hace, lo único que permitió que se revelara es que está estudiando un posgrado.

Los actores confirmados para el revival de Malcolm el de en Medio

Además de confirmar el regreso de Christopher Masterson y Justin Berfield para la serie, Variety, también informó que Anthony Timpano (“Riverdale”), Vaughan Murrae (“Antes de cambiar de idea”) y Keeley Karsten (“Los fabelman”) también formarán parte del elenco. Timpano dará vida a Jamie, el hermano más joven de Malcolm, mientras que Murrae será la hija más joven de los Wilkerson. Por otro lado, Keeley Karsten será quien dará vida a la hija de Malcolm.

¿Crees que Caleb Ellsworth-Clark fue una buena elección para el papel de Dewey?

