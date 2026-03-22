Muere Anne Fleming, estrella de Supernatural a los 51 años, y conmociona a sus seguidores

Este domingo 22 de marzo de 2026, la industria del entretenimiento quedó conmocionado al confirmarse la muerte de Carrie Anne Fleming, actriz canadiense que se consolidó en la televisión y teatro.

La actriz de 51 años, habría fallecido el pasado 26 de febrero en Sidney, Columbia Británica, información que confirmó su compañero de reparto en la serie Supernatural, Jim Beaver. De acuerdo con el actor, el deceso de Carrie estuvo relacionado con complicaciones derivadas del cáncer de mama.

Tras darse a conocer esta triste noticia se han generado reacciones entre colegas, familiares y fans de la actriz, pues su trabajo deja una huella significativa dentro del género de terror

|Warner Bros

¿Quién era Carrie Anne Fleming, actriz de Supernatural?

Carrie Anne Fleming destacó por incursionar en importantes títulos como Viper y Happy Gilmore protagonizada ´por Adam Sandler, sin embargo, fue en el género de terror donde encontró mayor reconocimiento, destacando en el episodio de “Jenifer” dentro de la serie Master of Horror, la cual fue dirigida por Dario Argento.

También formó parte del elenco de The Unauthorized Full HouseStory, donde dio vida a la madre de Candace Cameron Bure. Recientemente, había interpretado a Candy Bakerdurante cinco temporadas en la serie iZombie.

La actriz canadiense, también incursionó en el teatro donde participó en obras como Romeo y Julieta y Magnolias de acero.

¿Cómo fue la participación de Carrie Anne Fleming por Supernatural?

La actriz Carrie Anne Fleming formó parte del universo Supernatural a partir de la sexta temporada la cual se estreno en 2010, como se mencionó anteriormente, interpretó a la esposa de Bobby Singer, identificada como Karen Singer. Karen hizo su aparición mediante flashbacks que exploraban el pasado del cazador y profundizaban en su historia personal.

Aunque su participación no fue extensa, sí fue importante y pieza clave para entender el trasfondo emocional de Bobby, quien fue interpretado por Jim Beaver, además de que deja una huella significativa entre los fans. En este proyecto también compartió créditos con Jared Padalecki y Jensen Ackles.