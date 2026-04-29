ÚLTIMA HORA: Muere creador de “He-Man”, de Masters Of the Universe, a los 91 años

El mundo del entretenimiento está de luto. Muere a los 91 años, Roger Sweet, creador del personaje “He-Man” en “He-Man y los Amos del Universo”. El diseñador de juguetes falleció tras una larga lucha contra la demencia, según confirmó su esposa, Marlene. A continuación, todo lo que se sabe sobre su lamentable deceso.

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¿De qué murió Roger Sweet, creador de “He-Man” en los "Amos del Universo"?

El creador de “He-Man” falleció tras una larga lucha contra la demencia. En febrero del presente año, su esposa Marlene abrió una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del reconocido diseñador, luego de haber sido internado en un centro de cuidados debido al avance de su enfermedad.

“Hace poco salió a caminar y regresó mucho más tarde de lo habitual y muy cansado”, escribió Marlene en la descripción de la campaña. “Descubrí que tenía un hematoma terrible en el costado y estaba muy desorientado, y cuando le pregunté qué había pasado, no recordaba haberse caído ni haberse hecho esa lesión. Los médicos lo consideran de alto riesgo de caídas y dicen que debe usar un andador, dada su demencia y las hemorragias cerebrales, pero él dice que no lo necesita y continúa caminando en su estado de confusión. Así que decidieron que debe vivir en un centro especializado en el cuidado de la memoria, donde pueda ser monitoreado y estar seguro”.

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