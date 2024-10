Malcolm el de en medio: “Murió papá, Lois” Muertes de series que no superamos

Dentro del universo de las películas y series han existido momentos que han marcado momentos de profunda tristeza por ver partir a personajes memorables o ver sufrir a algunos por la pérdida de sus seres queridos. La serie de “Malcolm el de en medio” a lo largo de 151 episodios nos sacó miles de carcajadas con las locas aventuras de la familia Wilkerson, pero hubo uno que nos hizo reflexionar y nos sacó una que otra lágrima.

La muerte del papá de Hal en “Malcolm el de en medio”

La trágica historia comienza con un momento de revolución entre los hermanos Wilkerson y Hal, pues no se deciden qué promoción de pizza pedir. En ese instante, la llamada se interrumpe con otra que entra a la línea telefónica para dar un informe a la familia. Hal se queda con la boca abierta, pues se entera que su padre ha fallecido.

Hal asiste al funeral de su papá y sorpresivamente parece que no le duele, no llora y continua su vida como si nada, aunque su amada Lois le ha dicho que es bueno demostrar las emociones y es raro que en ese momento Hal no las muestre, ya que siempre ha sido un hombre que se deja llevar por lo que siente.

Todo cambia cuando Hal tiene un sueño en el que ve su propio funeral, pero eso no es lo peor, debido a que también puede ver cómo Reese, Malcolm y Dewey no tienen sentimientos por él, así que a la mañana siguiente su personalidad es totalmente distinta.

Hal busca ser un padre ejemplar y divertido, para que cuando fallezca, sus hijos lo recuerden como un buen papá y no le pase lo que él sintió con su padre.

Reese y Dewey se aprovechan de la situación y tratan de hacer todo lo que ellos quieren con la aprobación de su padre, todo avanza muy rápido hasta que Hal decide comprarle un auto a Malcolm y justo cuando va a firmar el contrato de compra, nota que la pluma con la que firmaría es muy parecida a la de su padre, por lo que recuerda que falleció. Hal Wilkerson voltea a ver a su esposa y le dice la ya icónica frase “Murió papá, Lois” y finalmente logra desahogarse de todo lo que tenía guardado.

“Malcolm el de en medio” nos sorprendió con ese episodio, ya que logró que sintiéramos un poco del dolor que percibía en ese momento Hal, lo cual nos deja muy claro que la serie no solo se trató de risas y diversión, sino que también dejó enseñanzas y momentos de reflexión junto a los personajes.

