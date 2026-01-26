Nace Junius, el bisnieto de Zoboomafoo: quién es el nuevo lémur del legado de los hermanos Kratt

Si creciste viendo televisión entre 1999 y 2001, esta noticia te va a pegar directo en la infancia: los hermanos Kratt confirmaron el nacimiento de Junius, el bisnieto de Jovian, el lémur que dio vida al inolvidable personaje infantil Zoboomafoo. Los fans de todo el mundo se han emocionado con la noticia, pues nadie imaginaba que aquel animalito que nos dio tanto ya es bisabuelo.

También te puede interesar: Karol G y Bad Bunny juntos en Medellín: el momento ÉPICO del último concierto en Colombia

Junius nació en el Duke Lemur Center, que resulta ser el mismo lugar donde vivió Jovian. Su llegada encendió las redes, causando emoción y nostalgia entre quienes aprendieron sus primeros datos curiosos del reino animal gracias a este divertido programa.

|Crédito: Facebook Duke Lemur Center

¿El lémur de ‘Zoboomafoo’ ya es bisabuelo?

Por si no lo sabías, tristemente Jovian, el lémur de collar blanco y negro que aparecía en Zoboomafoo, murió en 2014 a los 20 años. Pero su legado no terminó ahí: su familia siguió creciendo, y ahora llegó Junius, quien es hijo de la nieta de Jovian, dicho de otra forma, estamos conociendo a la tercera generación de la “dinastía de Zoboomafoo”.

¿Quién es Junius y por qué es tan especial para los fans?

Junius no es solo “un lémur bebé”, pues para los fans de la serie es una conexión directa con su infancia. Y es que este programa significó mucho para aquellas generaciones que crecieron aprendiendo del reino animal con los hermanos Kratt. Los Kratt compartieron imágenes del pequeño junto a su mamá, y el internet está más que emocionado, y es que es verdaderamente adorable.

El legado de Zoboomafoo sigue vivo)

Muchos de los usuarios que reaccionaron a la noticia argumentaban que no solo Junius es parte de su legado; los niños de los 90 también lo son. Señalaban que muchos de ellos aprendieron a amar y respetar a la naturaleza de la mano de este simpático lemur. Algunos señalaban que Zoboomafoo y los hermanos Kratt lograron hacer algo que en épocas como esta debería resurgir para que nuevas generaciones aprendan a amar a los animales y el medioambiente.