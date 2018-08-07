¡Participa por un kit al estilo S.W.A.T.!

Azteca 7 y el equipo S.W.A.T. tienen una gran sorpresa para ti, ¡participa por un kit al puro estilo S.W.A.T.! Conoce la dinámica y participa por este increíble kit:

A partir del próximo lunes 13 de agosto y hasta el jueves 16 de agosto, tienes que estar pendiente de la transmisión de S.W.A.T (lunes a jueves 8:30 PM); En cada episodio se dará a conocer las acciones que tienes que seguir para participar por este gran premio.

El jueves 16 de agosto tendrás que mandar las respuestas vía Twitter utilizando el hashtag #TodosSomosSWAT (en pantalla se dará aviso para mandar las respuestas).

El kit contiene:

1 playera

1 chamarra

1 mochila

1 libreto autografiado

Si eres una de las cinco primeras personas en mandar correctamente las respuestas, te contactaremos vía mensaje directo. ¡Participa al estilo S.WA.T. y no te pierdas las transmisiones de lunes a jueves 8:30 PM por Azteca 7! #TodosSomosSWAT

•Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de este concurso.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años) ya que, en caso de ser ganador, solamente un mayor de edad puede recibir el premio.

•Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados.

•Los afortunados que sean elegidos podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes delPedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas.*

•NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.***

•Quedarán eliminados los mensajes que incluyan alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

•Los elegidos serán notificados a través de mensaje directo en Twitter.

* TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca.

•TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los participantes que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto participante seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se dará la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

** Si el participante seleccionado no responde al mensaje directo enviado por TV Azteca confirmando su asistencia en un plazo máximo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar conforme al conteo de mensajes llevado a cabo por TV Azteca.

*** Los datos que en su caso proporcionen los participantesa TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidadubicado en http://static.azteca.com/politicas.html

