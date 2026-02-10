El nuevo tráiler de One Piece temporada 2 es una locura que ningún fan puede perderse

Si eres fan de One Piece, este será un muy buen día para ti porque hoy se liberó el nuevo tráiler de la segunda temporada de One Piece, la cual confirma lo que muchos esperaban: el live action sigue ampliando a gran escala la historia de Luffy y sus amigos. Así es, este tráiler nos revela que conoceremos a nuevos personajes clave y que Luffy finalmente se encamina en su misión para obtener el título de Rey de los Piratas. Lo mejor de todo es que ya tenemos fecha de estreno: 10 de marzo.

Si no has visto el nuevo tráiler, te lo dejamos a continuación para que no pierdas detalle:

El tráiler de One Piece confirma que la aventura sube de nivel

El avance nos muestra a la tripulación del Sombrero de Paja avanzando en su aventura luego de su llegada a Grand Line, un territorio mucho más peligroso que todo lo que se mostró en la primera temporada del live action. Y es que todo está a otro nivel, pues vemos combates mucho más intensos, nuevos enemigos y un mundo que ahora se siente más grande y amenazante para nuestros héroes.

Los fans están emocionados con el mundo creado para el live action

Al igual que en la temporada anterior, los espacios, escenografías y elementos de la serie recuerdan tanto a la obra original de Eiichiro Oda y los fans no pueden evitar emocionarse. Queda claro que la producción está invirtiendo mucho en la ambientación y esto parece indicar que tienen planes a largo plazo. Si no lo has visto, no pierdas la oportunidad de sumergirte en la historia y su mundo.

|Crédito: Netflix

La llegada de Chopper a la serie live action

Sin duda (y como ya veíamos venir), Chopper está por convertirse en la gran estrella de la saga, como ya sucedió con el anime y el manga. Su aparición fue una de las más comentadas; aunque se muestra solo por un breve tiempo, el hype ya se percibe entre los fans. Ha sido todo un reto para la producción, y es que este personaje se debe sentir real y crear una conexión genuina con los personajes, tal cual sucede en la historia.