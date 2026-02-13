¿Blanco y negro o color? El DILEMA visual de “Spider-Noir”, la serie de Nicolas Cage

Mientras el mundo del cine ansía los primeros detalles de la próxima película de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel, Amazon Prime decidió dar un golpe con una apuesta totalmente radical: “Spider-Noir”. Protagonizada por el legendario Nicolas Cage, esta serie promete una atmósfera mucho más lúgubre, madura y detectivesca, alejándose de los colores brillantes y el tono heroico tradicional.

Es importante hacer una precisión para los fanáticos: a diferencia del “Spider-Man” de los cómics convencionales, esta versión no sigue los pasos de Miles Morales, sino que nos sumerge en una historia detectivesca ambientada en la Nueva York de los años 30.

¿Cuál versión prefieres de “Spider-Noir”: "authentic" o "true-hue"?

Amazon Prime presentó recientemente el tráiler de lo que será su nueva gran apuesta, y la gran particularidad del adelanto es que se lanzó en dos versiones: una a color y otra a blanco y negro. Este enfoque dual no es un simple capricho estético, sino que define la identidad del proyecto.

La primera versión, a blanco y negro, abraza un estilo neo-noir muy potente que resulta visualmente fascinante. Las sombras, el contraste y la textura de la imagen logran que la serie se sienta como una pieza auténtica de la época cinematográfica que intenta homenajear. Sin embargo, al observar la versión a color, el sentimiento cambia. Aunque los cómics originales tenían una paleta apagada, en la pantalla esta opción luce mucho más “artificial”.

¿Cuándo se estrena y quiénes forman el reparto de “Spider-Noir”?

Prime Video informó que su estreno será el próximo 27 de mayo. La compañía dijo que los episodios se lanzarán bajo una modalidad de maratón, permitiendo a los usuarios consumir la temporada de una sola vez.

El reparto que acompaña a Nicolas Cage es de primer nivel, incluyendo a:

Lamorne Morris

Li Jun Li

Karen Rodriguez

Abraham Popoola

Jack Huston

Brendan Gleeson

¿Quiénes estarán detrás de las cámaras de “Spider-Noir”?

“Spider-Noir” es una colaboración entre Sony Pictures Television, MGM+ y Prime Video. La dirección de los dos primeros episodios es de Harry Bradbeer, la producción ejecutiva y el rol de showrunners es Oren Uziel y Steve Lightfoot.

