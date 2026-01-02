Por si no le entendiste, este es el final explicado de ‘Stranger Things 5': desde quién muere hasta qué pasó con Once

El final de Stranger Things dejó a muchos con un sabor agridulce: hubo quienes quedaron asombrados, mientras que otros aseguran que fue una mala conclusión. Sin embargo, también hay fans que no lo entendieron del todo. Por eso, aquí te explicamos quién murió, qué pasó con Once y otros detalles que pudieron haberte confundido.

¿Qué pasa en el final de Stranger Things?

El capítulo, titulado The Rightside Up, tuvo una duración de dos horas, tiempo suficiente para cerrar varios arcos que quedaron abiertos en la serie, especialmente los de los personajes principales.

Vecna fue derrotado en ‘Stranger Things’. |(ESPECIAL/Netflix)

A lo largo de la trama, vemos cómo el grupo lleva a cabo el plan para entrar a la Dimensión X y enfrentarse a Vecna: se dividen en equipos e intentan detener el choque de ambos mundos, rescatar a los niños secuestrados por el villano y derrotarlo de una vez por todas.

Sin embargo, las cosas no resultan tan sencillas. Vecna logra despertar al Mind Flayer, el monstruo gigante que apareció a lo largo de la serie. Además, se nos explica cómo obtuvo sus poderes y el miedo real que le tiene a la cueva.

Al final, Once, Mike, Dustin, Will y los demás consiguen vencerlo, siendo Joyce quien remata a Vecna con su hacha.

Aun así, hubo pérdidas. 008 fue el personaje que murió a manos de los militares después de que Hopper decidió abandonarla para salvar a Once. Esto provoca la furia del personaje interpretado por Millie Bobby Brown, quien venga su muerte al derrotar a Vecna con ayuda de sus amigos, pero también cumple la promesa que le hizo a su hermana: desaparecer junto con el Upside Down para que nadie más las busque ni ponga en peligro sus vidas.

¿Once sigue viva en Stranger Things?

Una de las dudas que más inquietó a los fans tras ver el final de Stranger Things es si Once murió o no cuando decidió desaparecer en la explosión del Upside Down.

Once aparece en una escena final llegando a un pueblo como el que le describió Mike... pero, ¿es una creencia de Mike?|(ESPECIAL/Netflix)

En los últimos minutos de la serie, Mike menciona una teoría que apunta a que pudo haber sobrevivido, ya que la imagen que todos vimos al momento de su desaparición pudo haber sido creada por su hermana 008 en su lecho de muerte, solo para hacerles creer a todos que había fallecido. Supuestamente, Once habría escapado por los túneles de Hawkins y buscado un pueblo lejano con una cascadas para vivir en el exilio.

No obstante, hay que recordar que Once se despidió de Mike y le dijo que esperaba que entendiera su decisión y que, si no lo hacía en ese momento, algún día lo haría.

La hipótesis de que Once sigue viva surgió porque, cuando los militares interceptaron al grupo, estaban usando armas que inhibían los poderes de Once, por lo que no queda claro cómo pudo salir del camión y colocarse en la entrada del Upside Down. ¿Se trató de una ilusión?

Los creadores, los hermanos Matt y Ross Duffer, no han respondido de forma clara a esta incógnita, pero sí mencionaron en TUDUM que siempre pensaron en un final en el que Eleven no estuviera con la pandilla, ya que solo así el pueblo y sus habitantes podrían continuar con sus vidas.