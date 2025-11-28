Por qué Will tiene poderes en ‘Stranger Things 5': son diferentes a los de Eleven y Vecna por esta razón

“Stranger Things 5” dejó a todos los fans con la boca abierta con el final del capítulo 4, donde se muestra a Will (Noah Schnapp) dominando los poderes psíquicos de Vecna y usándolos en contra de los Demogorgones para salvar a sus amigos. Sin embargo, no todos entendieron por qué este personaje pudo emplearlos igual que Eleven.

Lo primero que debe quedar claro es que, a diferencia de Vecna y Eleven, Will no fue un experimento científico, por lo que sus poderes son distintos, aunque parezcan muy similares.

La razón por la que Will en realidad NO tiene poderes

La clave está en uno de los diálogos que 001 le dice durante el enfrentamiento del último capítulo del Volumen 1. Allí le explica que elige a sus víctimas inocentes porque son débiles y las conecta a una especie de “mente colmena”, vínculo que Will obtuvo cuando fue secuestrado en la primera temporada y que ahora puede controlar.

Así lo explicaron los creadores de la serie, los hermanos Duffer, en una entrevista reciente con Variety, donde revelaron que desde el inicio habían pensado en cómo introducir los poderes de Will en la historia.

Más tarde, a Entertainment Weekly le detallaron: “No es un nuevo Eleven, y eso fue importante para nosotros. De hecho, no tiene poderes en sí mismo; canaliza los poderes de Vecna porque está enganchado a la mente colmena”.

que la mejor escena de stranger things sea donde will acepta su sexualidad en los años 80s para darse cuenta que puede lograr mucho mas y así salvar a sus amigos pic.twitter.com/mIOQ9b1XQA — S (@sourflrs) November 27, 2025

Esta explicación también aparece en la temporada 5 a lo largo de los primeros capítulos , cuando se muestra cómo Will comienza a espiar a Vecna y a los Demogorgones a través de su mirada. Sin embargo, un requisito para poder usarlos —explicó el director— es que esté cerca de la mente colmena.

Así que ahora cualquier cosa puede pasar en los siguientes capítulos de “Stranger Things 5”.

¿Cuándo sale el Volumen 2 de “Stranger Things 5”?

El Volumen 2 de “Stranger Things 5” está programado para estrenarse el 25 de diciembre con tres nuevos capítulos. Luego, el capítulo final llegará el 31 de diciembre.

¿Quién es Noah Schnapp, el actor que hace a Will en “Stranger Things 5”?

Noah Schnapp es un actor de 21 años que se ganó la fama por su papel de Will Byers en “Stranger Things” desde la primera temporada, cuando apenas tenía 11 años. Nació en Nueva York el 3 de octubre de 2004 y desde muy pequeño mostró interés por la actuación. Antes de esta serie de Netflix, participó en obras escolares, debutó en el cine con “The Peanuts Movie” y más tarde apareció en “Bridge of Spies”.