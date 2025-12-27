¿Hay algo PEOR que Vecna? El vol. 2 de Stranger Things ya salió a luz y ha dejado a los fans con decenas de dudas y teorías. Entre los principales especulaciones, se encuentran aquellas que apuntan a que el verdadero villano de la historia no es Henry Creel, sino 008, también conocida como Kali. Y aquí te explicamos por qué esta idea no es tan descabellada como parece…

¿008 es la verdadera villana en Stranger Things? Las teorías que aseguran que Kali es PEOR que Vecna

SPOILERS | En el volumen 2 de Stranger Things, Dustin descubre que el Upside Down, en realidad, es un puente hacia algo aún más oscuro: el Abismo. En este sentido, el verdadero plan de Vecna es fusionar la Tierra con el Abismo para “salvar” el mundo de un mal peor; por lo que él no se ve como el villano de la historia, sino como el “salvador”. Aquí es cuando entra el personaje de Kali, quien podría ser una pieza esencial para el episodio final.

De acuerdo con las teorías que circulan en internet, Kali podría ser PEOR que Vecna. Recordemos que 008 fue encerrada en el laboratorio no solo por sus poderes, sino también por sus pensamientos, pues ésta creció con un fuerte resentimiento hacia el mundo. Kali es capaz de crear ilusiones y manipular emociones, lo que la haría más poderosa que Vecna, pues no necesita de la fuerza para destruir. Basta con la mente.

Teniendo en cuenta esto, muchos fans han comenzado a notar que 008, en realidad, quería a Eleven como un arma. Jamás le importó su bienestar. Por ello, el personaje de Hopper la trata con cierto rechazo, pues sabe que, en el fondo, Kali no es buena. En este sentido, el último episodio podría sorprender a los fans con una inesperada batalla con 008 como protagonista. Tú, ¿qué opinas?

Kali, el personaje más ODIADO de Stranger Things

Si bien estas son meras teorías, hay algo que es 100% seguro: Kali es el personaje más odiado de toda la serie. El episodio 7, titulado The Bridge, ha sido el segundo peor calificado en la historia de la aclamada serie . El primer lugar le pertenece a The Sister, de la segunda temporada. Curiosamente, estos son los únicos episodios en toda la serie en los que aparece Kali… Por ahora.

¿Cuándo se estrena el vol. 3 de Stranger Things 5? Duración, hora y fecha de estreno

El volumen 3 de Stranger Things estará disponible en streaming a las 7:00 p.m. de la víspera de Año Nuevo (31 de diciembre). Este último episodio corre bajo el nombre de The Rightside Up - o bien “El Lado Correcto”, en español - y tendrá una duración de más de dos horas.