Final de Stranger Things 5 vol. 2 explicado: el verdadero plan de Vecna que lo cambia todo

¡¿Vecna no es el verdadero villano de Stranger Things?! Esta Navidad llegó a streaming la penúltima tanda de episodios de la aclamada serie de ciencia ficción creada por los hermanos Duffer. Si bien el internet estaba vuelto loco ante la posibilidad de perder a sus personajes más queridos , en realidad, los nuevos capítulos llegaron a cambiar todo lo que creíamos saber del Upside Down. Por ello, en Azteca 7, nos hemos dado la tarea de analizar los últimos tres episodios para brindarte una explicación a detalle de lo que significó el final del vol. 2. Te advertimos que esta nota contiene SPOILERS.

Final de Stranger Things 5 vol. 2 explicado: ¿Qué es en realidad el Upside Down? El descubrimiento de Dustin que lo cambia todo

El Upside Down no es el verdadero problema. Tras encontrar antiguas anotaciones del Dr. Brenner, Dustin (Gaten Matarazzo) descubre que el Upside Down no es una dimensión alterna, sino un agujero de gusano. Un puente que sirve para conectar dos puntos. En otras palabras, el Upside Down es una estructura que conecta la Tierra con algo aún más oscuro: El abismo (The Abyss).

¿Qué es el Abismo en Stranger Things 5 y cómo se relaciona con Eleven?

Todo está relacionado con Eleven (Millie Bobby Brown). El abismo es ese lugar al que Once envió, por accidente, a Henry Creel cuando era una niña. Henry, quien después se convertiría en Vecna, permaneció aislado en el abismo hasta que la misma Eleven creó, sin querer, el puente de acceso a la Tierra - es decir, el Upside Down - luego de entrar en una privación sensorial. En este sentido, el Abismo es el verdadero lugar oscuro. La fuente principal de la amenaza que aterroriza a Hawkins… Y el destino final detrás del gran plan de Vecna.

¿Vecna no es el verdadero villano? Este es su plan

Teniendo en cuenta la existencia del Abismo, la historia toma un rumbo completamente diferente, en el que no sólo Hawkins está en peligro, sino toda la Tierra, pues el verdadero plan de Vecna es fusionar el mundo real con el Abismo. Vecna no busca destruir la Tierra, sino, hacer una fusión entre ambos para salvar el mundo de un mal peor, por lo que él no se percibe como el villano de la historia, sino como el salvador.

Para lograr su cometido, Vecna necesita de una cantidad inmensa de energía. Por ello, secuestró a doce niños, a quienes describe como ”vasos perfectos” para amplificar su poder. Mientras todo esto sucede, la pandilla crea un plan para destruir el Upside Down y, con ello, la conexión de Vecna entre la Tierra y el Abismo.

¿Qué esperar para el ÚLTIMO episodio de Stranger Things?

Los tres últimos episodios dejan todo listo para la batalla final. Es ahora o nunca. El grupo se encuentra en su mayor punto de unión, pero ¿logrará la pandilla de Hawkins destruir el Upside Down y salvar a la Tierra de la fusión de Vecna? ¿Qué sacrificios habrá que hacer para cerrar el puente hacia el Abismo? Todo esto se sabrá hasta el episodio final de la serie.

¿Cuándo se estrena el vol. 3 de Stranger Things? Fecha y hora de lanzamiento del ÚLTIMO capítulo

El volumen 3 de Stranger Things llegará a streaming durante la víspera de Año Nuevo, es decir, el 31 de diciembre. El último episodio de la serie, titulado The Rightside Up, se estrenará en punto de las 7:00 p.m. en México, dando por finalizada más de una década de historia.