Qué significa la actitud de Cassie Howard, de Euphoria, según la psicología

El estreno de la temporada 3 de Euphoria ha desatado un gran debate en redes sociales respecto al personaje de Cassie Howard, un personaje que ha llamado bastante la atención desde los primeros episodios estrenados en el 2019 por el nivel de complejidad que este pudo mostrar, con una historia muy desgarradora de trasfondo.

¿Qué dice la psicología sobre la personalidad de Cassie Howard?

De acuerdo al análisis que hizo la psicóloga Paulina Sánchez a través de un video que subió a su cuenta de YouTube, Cassie Howard tiene varias heridas que acumuló desde la infancia, entre la pérdida de la figura paterna, cargar con el peso del alcoholismo de su madre y los incansables comentarios respecto a su físico.

"Ella no puede tener a sus figuras estables para ella en una etapa tan importante como la adolescencia, ¿y qué pasa en la adolescencia? Pasa tu despertar, en cuanto al tema de sexualidad, y muchas veces las relaciones románticas se vuelven un tema, y para ella en particular si le sumas que estaba en una ausencia de amor de sus figuras, que estaba teniendo mucho atractivo, que estaba siendo reconocida y amada por esa belleza, claramente dijo 'pues de ahí me voy a agarrar'", explica la psicóloga en su video.

Además externa que si Cassie solo recibía valoración y seguridad a partir de su físico, cualquier persona que le prestara atención ella iba a estar ahí, dejando que su seguridad recayera en la validación de otras personas. Después de ese análisis que se desemboca por la temporada 1, sigue la parte de la temporada 2, donde Cassie empieza a salir con Nate Jacobs.

De acuerdo a su explicación, Cassie tiene una "fantasía de control", donde siente que lo único que puede controlar es su apariencia física, hablando específicamente del momento en donde nos enteramos que ella pasó 3 horas de su mañana arreglándose para llamar la atención de Nate, atención que al final no consigue, y lo cual la hace creer que no lo hizo bien, y desarrollando así una obsesión: "la fantasía es que entre más controlas tú esas acciones te aseguras de que algo pase afuera, es una parte medio obsesiva-compulsiva".

Cabe recalcar que nada de esto se trata de un diagnóstico clínico oficial, solo es un análisis del comportamiento de Cassie Howard hecho desde la expertise de la psicóloga.