Reneé Rapp quiere ser el nuevo interés amoroso de Olivia Benson en Ley y el Orden

Durante una divertida entrevista para la serie “8 Before 8” del programa Today Show, Reneé Rapp no se contuvo cuando le preguntaron qué cuál sería su papel ideal en “Ley y el Orden: Unidad de víctimas especiales”. Sorprendió a todos cuando declaró que no quería a los típicos personajes de víctima o villana. Resulta que la actriz y cantante fue clara: quiere ser la amante de Olivia Benson, el icónico personaje interpretado por Mariska Hargitay.

Reneé Rapp quiere hacer historia en “La ley y el Orden”

“Sería la amante de Mariska Hargitay. ¡Ella sería gay, finalmente!”, declaró con entusiasmo Rapp. “Hubo un episodio en el que hablaban de eso. Creo que el personaje de Christopher Meloni (Elliot Stabler) decía algo como: ‘Eres lesbiana’. Y ella respondía: ‘Eh, no’. ¡Mentira!”, dijo entre risas.

Un romance… ¿entre crimen y misiones encubiertas?

Rapp, conocida por su papel como Regina George en el remake de “Mean Girls”, lo tiene todo muy claro, pues no solo quiere una historia romántica. Tiene todo un arco argumental en mente: “Sería su amante y nos veríamos envueltas en una misión encubierta… probablemente relacionada con un imperio de drogas.”

¿Y qué pasa con Stabler?

Muchos otros fans de Ley y el Orden han soñado durante años con el día en el que Olivia Benson termine junto a su compañero de toda la vida, Elliot Stabler (Christopher Meloni). Aunque Meloni dejó el elenco principal en 2011, ha hecho varias apariciones especiales y actualmente protagoniza el spin-off Organized Crime, cosa que mantiene viva la esperanza de ese romance para muchos.

Será cuestión de tiempo saber si los guionistas del show vieron la propuesta con buenos ojos, mientras tanto, solo queda la pregunta en el aire: ¿te gustaría ver este romance en la serie de televisión?

