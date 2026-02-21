House of the Dragon 3 a la vuelta de la esquina: Lo que debes saber de la nueva temporada de la serie

La espera por House of the Dragon 3 se hace cada vez más corta y HBO Max confirmó que la temporada tres llega en junio, elevando las expectativas de todos los fanáticos que esperan con ansias la nueva entrega.

El anuncio de la fecha de lanzamiento se hizo acompañado por el primer adelanto que apunta directo a la siguiente gran fase de la Danza de los Dragones. En ese vistazo, la serie deja claro que la tregua ya no alcanzará para frenar el choque entre bandos y que se aproxima una guerra total.

La temporada tres no solo retoma el conflicto donde quedó, sino que pone en el centro uno de los eventos más esperados que es la Batalla del Gullet, una que el propio adelanto ya vende como un evento enorme.

Aunque HBO no soltó todavía el calendario completo, el marco de estreno está respaldado también por declaraciones públicas del jefe de contenido del propio servicio de streaming, Casey Bloys, quien ubicó el regreso cerca de la ventana de elegibilidad de los Emmy (que cierra el 31 de mayo), lo que empuja el lanzamiento hacia principios de verano.

¿Qué se sabe de la tercera temporada de House of the Dragon?

La temporada tres se estrenará en junio de 2026 a través de HBO Max, de acuerdo con el propio anuncio que acompañó el primer tráiler difundido en redes sociales. Por ahora, el estudio no ha revelado un día específico, así que los seguidores de la serie deberán seguir pegados a los medios oficiales para enterarse del día exacto.

En cuanto a la historia, el adelanto pone el foco en el reacomodo de poder en King’s Landing y en la escalada militar. Arranca con Aemond Targaryen ocupando el Trono de Hierro tras la caída de su hermano Aegon, el rey. En paralelo, Rhaenyra se prepara para un enfrentamiento a gran escala contra “los Verdes”, con Daemon a su lado, lo que invita a pensar que la temporada entrará de lleno en ofensivas, alianzas y traiciones, todo con ritmo frenético.

Por supuesto, lo que más ha causado furor es la Batalla del Gullet. El “teaser” anticipa ese momento como una de las escenas más esperadas. Además, Francesca Orsi, ejecutiva de HBO, ya había dejado entrever en entrevistas que la temporada tres abriría con esa batalla.

¿Qué sucedió en la segunda temporada?

El final de la temporada dos dejó el tablero listo para el choque definitivo, con un encuentro clave entre Rhaenyra y Alicent en Dragonstone, donde Alicent propuso una salida para frenar el baño de sangre.

El obstáculo que queda sobre la mesa es Aegon, pues Rhaenyra planteó que, para consolidar su reclamo, Aegon debía morir públicamente. Alicent termina aceptándolo como el “precio de una paz imposible”. Ese acuerdo es parte del punto de partida con el que la temporada 3, en teoría, cobraría factura.