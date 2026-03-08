¡No sólo actuará! Rosalía lanzará una canción original para la temporada 3 de Euphoria

¡No sólo actuará! A medida que la fecha de estreno de la temporada 3 de Euphoria se acerca, todo parece indicar que Rosalía no sólo se incorporará como parte del elenco de la serie, sino que también lanzará una canción original, según afirman reportes internacionales.

Rosalía lanzará una canción original para la temporada 3 de Euphoria: esto se sabe

De momento, sólo se sabe que la española está trabajando en un sencillo original para el drama adolescente de HBO. No se han revelado mayores detalles al respecto. Sin embargo, esta no sería la primera vez que la intérprete colabora con la serie de manera musical. En 2021, Rosalia unió fuerzas con Billie Eilish para lanzar la canción “Lo Vas a Olvidar”, misma que fue creada de manera exclusiva para "F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob", un episodio especial de la serie, centrado en el personaje de Jules (Hunter Schafer).

¿Qué papel hará Rosalía en la tercera temporada de Euphoria?

De acuerdo con los primeros avances, Rosalía se integrará al cast de la tercera temporada de Euphoria como una bailarina exótica. Dado el contexto en el que se encontrarán los personajes, es posible que su papel tenga algún tipo de conexión con Maddy (Alexa Demie), quien ahora tiene una agencia de talentos en Hollywood.

Euphoria: ¿Cuándo se estrena la temporada 3 en México y de qué tratará?

La tercera temporada de Euphoria llegará a la plataforma de streaming HBO MAX el próximo 12 de abril. Dado que han pasado más de tres años desde la segunda temporada, esta tercera entrega dará un salto en el tiempo, por lo que los protagonistas ya no serán estudiantes. Ahora, la serie se centrará en su vida.

Los primeros avances muestran a Rue (Zendaya) enfrentando las consecuencias de sus adicciones, mientras que Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney) están a punto de casarse, aunque éste no está de acuerdo con que su futura esposa haga contenido para adultos en redes sociales. Por su lado, Jules se fue para triunfar como pintora en una escuela de arte, mientras que Maddy trabaja en una agencia de talentos y Lexi (Maude Apatow) es asistente de un showrunner. De momento, se desconoce qué pasará con el personaje de Kat, dado que Barbie Ferreira optó por no volver a la serie. Tampoco se sabe qué sucederá con Fez, pues Angus Cloud perdió la vida en 2023.