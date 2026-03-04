⁠Filtran foto OFICIAL de Zendaya vestida de novia, ¿Se hizo la boda?

En medio de cientos de rumores, en las últimas horas se han compartido imágenes oficiales de la actriz estadounidense de 29 años Zendaya con su vestido de novia, pues desde hace unos días, la versión de su boda con Tom Holland ha sido un tema de conversación recurrente, el cuál ambas personalidades han mantenido en total privacidad.

Sobre estas nuevas fotografías, Zendaya luce el vestido de novia como miles de fans la han imaginado, aunque en realidad todo se trata de The Drama, la nueva película que protagoniza junto a Robert Pattinson y que con pocos adelantos le ha dado la vuelta al mundo.

¿De qué trata The Drama, la nueva película de Zendaya y Robert Pattinson?

Esta comedia dramática y romántica nos trae la historia de Emma Harwood (Zendaya) y Charlie Thompson (Robert Pattinson); quienes son una joven pareja que están a punto de casarse, aunque una revelación inesperada podría cambiar toda la relación, a tal punto de que tense este evento.

Esta película de A24 se ha posicionado como una de las películas más esperadas del 2026, por lo que se han generado altas expectativas de lo que será esta historia ficticia… A tal grado de que la misma productora ha iniciado campañas para que más parejas se puedan casar en Las Vegas, como parte de los promocionales del filme.

¿Cuál es el reparto de The Drama?

Esta película ha mantenido bastantes detalles reservados previo a su estreno, aunque se sabe que está dirigida por escrita y dirigida por Kristoffer Borgli con Ari Aster, Lars Knudsen y Tyler Campellone como productores contará con el siguiente reparto:



Zendaya

Robert Pattinson

Mamoudou Athie

Alana Haim

Zoë Winters

Hailey Gates

Michael Abbott Jr.

Sydney Lemmon

YaYa Gosselin

Peyton Jackson

Jordyn Curet

Su estreno en Estados Unidos será el próximo 03 de abril y en México y el resto del mundo se podrá ver en salas de cine el 09 del mismo mes.