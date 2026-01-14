¿ADOLESCENCIA tendrá segunda temporada? Esto dijo el creador de la serie

Adolescencia , es una serie dirigida por Philip Barantini y aclamada por el público, que lleva a otro nivel temas como la masculinidad, violencia y lo que viven los adolescentes en la realidad de hoy en día con todos los estímulos que se les presentan. Se ha convertido en una de las producciones más importantes y con más reconocimiento, haciéndola ganadora a la categoría en Mejor Miniserie en los Globos de Oro 2026.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de la miniserie Adolescencia?

Aún no hay una fecha exacta para el estreno de la serie, sin embargo Stephen Graham, creador y antagonista de la serie, fue cuestionado sobre una segunda parte a lo que respondió que la idea de continuar con el proyecto permanece, pero que no podía dar una respuesta inmediata, que al menos tardaría tres o cuatro años para darla, pero que los fans tenían que estar muy atentos. Por otro lado, también aclaró que se busca continuar siendo fiel al proyecto y mantener la esencia de la historia.

Estas declaraciones han hecho que los fans de la serie se mantengan entusiasmados ya que el final de la serie cuenta con elementos que permiten que la historia se siga desarrollando y se descubra qué fue lo que pasó con Jamie Miller (Owen Cooper).

¿De qué trata “Adolescencia”?

Adolescencia es una miniserie de cuatro capítulos que aborda la historia del arresto de Jamie Miller, personaje interpretado por el actor Owen Cooper quién recibió el Globo de Oro 2026 a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática. La trama gira en torno a lo que llevó al personaje a quitarle la vida a una de sus compañeras de clase.

La historia cuenta con grandes momentos cinematograficos, uno de ellos es una escena en pano secuencia (sin cortes) donde Jamie Miller habla sobre todo lo que siente de manera profunda y conecta con cada emoción como el enojo y la impotencia, por otro lado, hay otra escena (el final) cuando su padre llora intensamente tomando el peluche de su hijo, quién está acusado de asesinato, está parte conmovió tanto al público que hizo que la producción se llevara el reconocimiento de todos los expertos del cine y aquellos que solo vieron la miniserie.