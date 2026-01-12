Owen Cooper: El momento más INESPERADO de los Globos de Oro lo protagonizó un adolescente

En una noche cargada de emoción y sorpresas, Owen Cooper , protagonista de la serie “Adolescence”, se convirtió en el ganador más joven del Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Televisión. Con apenas 16 años, el joven británico marcó un precedente en la industria del entretenimiento.

Su discurso desde el Teatro Dolby de Los Ángeles reflejó la humildad y gratitud de un adolescente que apenas comienza a descubrir el alcance de su carrera. “Estar aquí en los Globos de Oro no se siente nada real”, confesó Cooper , visiblemente emocionado.

¿Quién tenía el récord anterior?

Hasta ahora, Chris Colfer de “Glee” ostentaba el título de ganador más joven en esta categoría, con 20 años en 2010. Cooper no solo superó esa marca, sino que se posicionó como el segundo actor más joven en la historia de los Globos de Oro, detrás de Ricky Schroder, quien ganó a los 9 años en una categoría distinta.

Este triunfo confirma la fuerza de una nueva generación de intérpretes que están redefiniendo el panorama televisivo y cinematográfico.

“Adolescence”: la serie que conquistó los Globos de Oro

La miniserie de Netflix, creada por Stephen Graham y Jack Thorne, se ha convertido en un fenómeno cultural. “ Adolescence ” narra la historia de Jamie, un adolescente acusado de un crimen en su escuela, explorando temas como la radicalización juvenil y el impacto de la tecnología en la vida de los menores.

La producción ya había arrasado en los Emmy 2025, donde Cooper también hizo historia al ganar a los 15 años. En los Globos de Oro 2026, la serie se llevó el premio a Mejor Serie Limitada, consolidando su posición como una de las propuestas más relevantes del año.

Un futuro prometedor para Owen Cooper

Más allá de los premios, lo que distingue a Cooper es su capacidad para conectar con la audiencia. Su interpretación de Jamie ha sido descrita como visceral y auténtica, logrando transmitir la vulnerabilidad y complejidad de un personaje atrapado en un entorno hostil.

El joven actor reconoció que aún se considera un aprendiz: “Sigo aprendiendo cada día de las personas que me inspiran. No estaría aquí sin ustedes”.

El triunfo de Owen Cooper en los Globos de Oro 2026 no solo es un logro personal, sino un símbolo de cómo la industria está abriendo espacio a nuevas voces y talentos.

Con este reconocimiento, Cooper no solo entra en la historia de los premios, sino que también se convierte en referente para una generación que busca inspiración en figuras jóvenes, auténticas y comprometidas con su arte.