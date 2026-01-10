Globos de Oro 2026: Guía completa para ver las películas y series nominadas este fin de semana

Estamos a horas de la 83.ª edición de los Globos de Oro, que se celebrará este domingo 11 de enero de 2026. Con la comediante Nikki Glaser como anfitriona, la gala promete ser una de las más competitivas de los últimos años. Si eres de los que no quiere llegar a la fiesta sin haber visto las favoritas, todavía tienes tiempo para una maratón.

¿Dónde ver las películas favoritas a los Globos de Oro 2026?

Este año, la gran pantalla nos ha regalado historias que mezclan el horror social con el drama histórico. Estas son las imperdibles:

“Una Batalla tras Otra” (9 nominaciones):

Paul Thomas Anderson nos entrega una pieza maestra donde un ex revolucionario se enfrenta a la corrupción para salvar a los suyos. Es la gran favorita en dirección y guion.

¿Dónde verla? Actualmente en cines. Si prefieres la comodidad de casa, ya está disponible en HBO Max, así como en plataformas de renta como Apple TV, Amazon Prime y Google Play.

“Pecadores” (7 nominaciones):

El terror con mensaje social llega desde Mississippi con esta historia de gemelos y fuerzas sobrenaturales.

¿Dónde verla? Disponible en salas de cine y en streaming a través de HBO Max y servicios On Demand (YouTube, Fandango).

“Wicked: For Good” (5 nominaciones):

La magia de Oz continúa cautivando. La historia de Elphaba y Glinda es una apuesta segura en las categorías musicales.

¿Dónde verla? Sigue en cartelera y disponible para renta en Amazon Prime y Apple TV.

“Hamnet” (6 nominaciones):

Un retrato íntimo sobre el dolor de Shakespeare que ha conmovido a la crítica.

¿Dónde verla? Estreno limitado en cines; una joya para buscar en salas de arte.

Las series que dominan el streaming: ¿Max o Hulu?

Estas son las nominadas que no puedes ignorar:

“The White Lotus” (6 nominaciones):

La sátira de los ultra ricos en hoteles de lujo sigue siendo la reina de la crítica.

Plataforma: Exclusiva de Max.

“Adolescencia” (5 nominaciones):

Esta miniserie de streaming sobre un crimen escolar ha roto récords de audiencia con un 97% en Rotten Tomatoes.

“Solo Asesinatos en el Edificio” (4 nominaciones):

La química entre Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short sigue siendo infalible.

Plataforma: Puedes verla en Hulu.

“Separación” (Severance) (4 nominaciones):

El thriller laboral que te hará cuestionar tu equilibrio entre vida y trabajo.

Plataforma: Disponible en Apple TV+.

La elección de Nikki Glaser como presentadora sugiere una ceremonia más ácida y sin filtros, retomando el espíritu de los años de Ricky Gervais. Con 28 categorías y una expansión en la terna de "Logros Cinematográficos y de Taquilla" (que ahora cuenta con ocho nominados), los Globos de Oro 2026 buscan recuperar su estatus como la fiesta más divertida —y honesta— de Hollywood.