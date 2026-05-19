Spider-Noir: fecha de estreno, episodios y todo lo que debes saber antes de verla en Prime Video

Finalmente, después de meses de espera, Spider-Noir está a punto de llegar a Amazon Prime Video y lo hace con todo. Luego del lanzamiento del tráiler final de la serie protagonizada por Nicolas Cage, los fans de Marvel explotaron de emoción. Esta serie nos trae una versión mucho más oscura de Spider-Man ambientada en la Nueva York de los años 30, mezclando detectives, crimen y mucha estética vintage. Una de las cosas que más llama la atención es que esta contará con dos formatos visuales distintos, algo que ya la convirtió en una de las apuestas más curiosas del año.

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¿Cuándo se estrena Spider-Noir?

Estamos a una semana del estreno, para ser exactos; la serie llegará el 25 de mayo de 2026 primero a la plataforma de MGM+ y posteriormente el 27 de mayo de 2026 en Prime Video. Lo mejor de todo es que todos los episodios estarán disponibles desde el día uno, así que si eres de los que disfruta maratonear, esta serie de Marvel es perfecta para ti.

¿Por qué habrá dos versiones distintas?

Uno de los aspectos más atractivos de la serie es que Spider-Noir podrá verse tanto en blanco y negro como completamente a color. Esto porque una de estas versiones, conocida como “Authentic Black & White”, buscará replicar la esencia del cine noir clásico. Mientras que la otra versión,”True-Hue Full Color”, ofrecerá una experiencia más moderna para nuevos espectadores que se sientan más cómodos con un formato más colorido. Si aún no te decides en qué formato verla, hay dos versiones del tráiler que te enseñan cómo lucen cada una al final.

¿De qué tratará Spider-Noir?

Si no te has familiarizado con la historia, esta sigue a Ben Reilly, un investigador privado que años atrás había sido conocido como “The Spider”, el cual ahora deberá volver a su antigua vida como vigilante después de un nuevo caso criminal. Esta serie promete a los fans misterio, y luchas contra la corrupción y las mafias como en las películas clásicas de detectives.

¿Cuántos episodios tendrá y quién aparece?

La primera temporada contará con 8 episodios de 40 a 45 minutos aproximadamente cada uno, los cuales serán liberados todos al mismo tiempo. Otro detalle que llama la atención es que, además de Nicolas Cage, el elenco incluye a:



Lamorne Morris

Brendan Gleeson

Li Jun Li

Jack Huston

¿Por qué Spider-Noir está llamando tanto la atención?

Muchos fans están emocionados porque esta serie se siente como algo completamente nuevo y diferente. Spider-Noir no quiere apostar por lo que muchas producciones de Marvel quieren lograr; sino, por el contrario, quiere ir en busca de misterio detectivesco, estética vintage y atmósfera mucho más oscura y elegante.